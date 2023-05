Der VSStÖ erreicht sein „historisch bestes Ergebnis“ und kommt auf 26,5 Prozent. Die derzeit regierende linke Koalition hat weiterhin eine Mehrheit. Die Aktionsgemeinschaft überholt die Gras. „Who the F*ck is Herbert?“ schafft es aus dem Stand in das Studierendenaparlament.

Bei der Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) hat der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) Platz eins verteidigt und seinen Vorsprung sogar noch vergrößert. Laut dem erst am Montag veröffentlichten Endergebnis kommen die roten Studierenden auf 26,5 Prozent und 15 Mandate, sie gewinnen ein Mandat in der 55-köpfigen Bundesvertretung hinzu. Die linke Koalition aus VSStÖ, Grünen und Alternativen StudentInnen (Gras) und Fachschaftslisten (FLÖ) hat damit weiterhin eine Mehrheit.

>> Zu den Ergebnissen der ÖH-Wahl

Platz zwei erreichte die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft (AG) mit praktisch unverändert 21,1 Prozent und zwölf Mandaten, gefolgt von den Gras (18,6 Prozent) und elf Mandaten (minus ein Mandat). Verluste verzeichneten auch die Jungen Liberalen Studierenden (Junos) mit 9,0 Prozent und fünf Mandaten (minus ein Mandat) sowie die FLÖ mit 8,3 Prozent und vier Mandaten (minus zwei Mandate).

Der Kommunistische StudentInnenverband - Linke Liste (KSV-LiLi) landete mit 5,2 Prozent und drei Mandaten (plus ein Mandat) im dunkelroten Stallduell knapp vor dem Kommunistischen Studierenden Verband - Kommunistische Jugend (KSV-KJÖ) mit 4,5 Prozent und unverändert zwei Mandaten. Aus dem Stand in die Bundesvertretung schaffte es die Liste "Who the F*ck is Herbert?" mit 4,0 Prozent und zwei Mandaten. Sein Mandat gehalten hat der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) mit 2,8 Prozent.

Bisherige Koalition hätte weiterhin Mehrheit

Damit verfügt die bisherige Koalition aus VSStÖ, Gras und FLÖ über insgesamt 30 (bisher 32) Mandate im österreichweiten Studierendenparlament. Für eine Mehrheit sind 28 Sitze nötig. Klar ist mit dem Endergebnis, dass für den ÖH-Vorsitz erneut eine Koalition aus mindestens drei Fraktionen nötig ist. VSStÖ und AG als die beiden größten Fraktionen verfügen zusammen über lediglich 27 Sitze.

Die Wahlbeteiligung betrug heuer 21,2 Prozent. Das ist zwar um rund fünf Prozentpunkte mehr als beim letzten Urnengang 2021, aber noch immer das zweitschlechteste Ergebnis in der ÖH-Geschichte.

Die konstituierende Sitzung der neuen ÖH-Bundesvertretung findet am 23. Juni statt. Dort wird auch der neue ÖH-Chef bzw. die neue ÖH-Chefin gewählt. Die neue zweijährige Funktionsperiode beginnt am 1. Juli.

Wahl überschattet von Pannen

Überschattet waren die Wahlen von Problemen mit dem neuen elektronischen Wahlsystem. Im Vorfeld wurde das Wählerverzeichnis zu spät fertig, bei der Wahl selbst war kurzzeitig wegen Serverproblemen eine Stimmabgabe nicht möglich.

Am Schluss wurde das Endergebnis nicht wie üblich in der Nacht nach der Wahl veröffentlicht, sondern erst vier Tage danach.

(APA/red.)