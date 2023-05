Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Wie russische Ölkonzerne dem Westen helfen, Putin das Geld für den Krieg zu entziehen: Die russischen Ölkonzerne exportieren Öl, was das Zeug hält. Aber sie tricksen beim Preis und bei den Lieferketten, sodass sie selbst gut verdienen, während der Staat durch die Finger schaut. Und sie schaden Russland noch auf andere Art. Nun schlägt der Staat zurück - und greift nach den versteckten Dutzenden Milliarden Dollar. Mehr dazu.

SPÖ und FPÖ ziehen wegen Pensionen vor VfGH: SPÖ und FPÖ haben sich auf eine gemeinsam Verfassungsbeschwerde gegen die Pensionsaliquotierung verständigt. Die Sozialsprecher der beiden Parteien sprechen von einem "Pensionsraub, von dem in den nächsten zehn Jahren besonders Frauen betroffen sein werden". Mehr dazu.

Neuer Anlauf für Beinschab im Karmasin-Prozess: Am Wiener Landesgericht wird heute der Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) fortgesetzt. Vorgeworfen werden ihr schwerer Betrug sowie Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen. Als Zeugin geladen ist die Meinungsforscherin Sabine Beinschab. Sie hätte schon Ende April vor Gericht zu Wort kommen sollen.

Erneut nächtliche Luftangriffe auf Kiew: Russland dürfte bei einem neuerlichen nächtlichen Luftangriff auf Kiew ukrainischen Angaben zufolge neben Drohnen und Marschflugkörpern auch ballistische Raketen eingesetzt haben. Der Angriff sei "ungewöhnlich in seiner Intensität“ gewesen teilt die Militärverwaltung mit, und spricht von der „größtmögliche Anzahl von Angriffsraketen in kürzester Zeit“. Es ist der achte Angriff auf die Hauptstadt in diesem Monat. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Tote nach Brand in Hostel in Neuseeland: Bei einem Feuer in einem Hostel in Neuseelands Hauptstadt Wellington sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, Dutzende werden noch vermisst. Die Brandursache ist unklar. Mehr dazu.

Immer wieder Erdoğan: Die Türkei hat gewählt und das Ergebnis hat die Hoffnung der Opposition auf einen Machtwechsel zerstört. Vorerst. Doch warum konnte der türkische Präsident Erdoğan erneut so viele Stimmen gewinnen und warum halten so viele Türken trotz Armut, Katastrophen und Korruption an ihm fest? Darum geht es im Podcast.

Filmfestspiele von Cannes werden eröffnet: Ab heute läuten die Filmfestspiele von Cannes wieder das alljährliche Schaulaufen der Hollywoodstars ein. Eröffnet wird das 76. Treiben an der Croisette diesmal mit der Kinorückkehr von Johnny Depp: Erstmals nach dem Prozessspektakel mit seiner Ex-Frau Amber Heard ist der Schauspieler wieder auf der großen Leinwand zu erleben - als König Ludwig XV. im französischen Historienfilm "Jeanne du Barry" von Regisseurin Maïwenn, der als Eröffnungsfilm fungiert.