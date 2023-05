Französischer können Filme nicht sein

Sie drehten gern mit Claude Sautet: Romy Schneider und Michel Piccoli, hier in „Max et les ferrailleurs“.

Sie drehten gern mit Claude Sautet: Romy Schneider und Michel Piccoli, hier in „Max et les ferrailleurs“. Österreichisches Filmmuseum

Ein Leckerbissen für frankophile Kinofreunde: Eine große Retrospektive im Filmmuseum widmet sich Jacques Becker und Claude Sautet, die verliebt in die „Dinge des Lebens“ waren.

Für das französische Kino ist 1960 der gängigen Geschichtsschreibung zufolge ein Jahr des Umbruchs: Die Nouvelle Vague nimmt Fahrt auf, Godards Debüt „Außer Atem“ bricht noch die letzten geltenden Regeln klassischer Filmkunst, ab sofort sitzt eine neue Generation am Steuer. Doch das ist nur eine von mehreren möglichen Erzählungen. Eine andere präsentiert derzeit das Österreichische Filmmuseum in Wien: Sie versteht 1960 nicht als Revolutionsjahr, sondern als eine Zeit der Stabübergabe.

Jacques Becker, der eine der beiden Regisseure, dem das ÖFM bis 28. Juni ein umfassendes Doppelprogramm widmet, dreht 1960 seinen letzten Film: „Le trou“, den präzisesten und nervenzerfetzesten aller Gefängnisausbruchsthriller. Der andere Filmemacher der Schau, Claude Sautet, inszeniert 1960 die erste seiner Arbeiten, in der sich seine Autorenhandschrift voll manifestiert: das stimmungsvolle Gangsterdrama „Classe tous risques“, in dem sich ein stoischer Lino Ventura gegen ein Schicksal aufbäumt, das von Anfang an festzustehen scheint.

Insgesamt überspannt die Konstellation Becker-Sautet ganze sechs Jahrzehnte Filmgeschichte. Becker, der sein Handwerk als langjähriger Assistent Jean Renoirs gelernt hatte, werkelt ab den 1940er-Jahren in ganz unterschiedlichen Genres: Komödien, Melodramen, Thriller, Historienfilme. Ein Regisseur, der sich weniger durch eine eigene, wiedererkennbare Handschrift auszeichnet, als durch die Bereitschaft, sich bedingungslos in den Dienst seines Materials – der Geschichten, die er erzählt – zu stellen. Becker, so hat man den Eindruck, ist stets mit der Welt (und auch mit den Figuren) seiner Filme solidarisch. Das gilt für eine realistische Alltagserzählung wie „Antoine et Antoinette“ (1947), in der die Aussicht auf einen Lottogewinn für ein junges Ehepaar nicht nur das reine Glück bedeutet, aber auch für einen spielerisch-bunten Märchenfilm wie „Ali Baba et les quarante voleurs“ (1954).

Schneider, Montand, Piccoli