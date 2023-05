Whitepaper: Das Internet of Things

Die Europäische Union will bis 2050 klimaneutral sein. Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, wird auch die Wirtschaft in die Pflicht genommen. Das Internet of Things hilft, den Anforderungen von Nachhaltigkeitsberichterstattung und Taxonomie gerecht zu werden – und die Kosten zu optimieren.

Der Immobilienmarkt hat es erkannt: Nachhaltige Gebäude steigen bereits heute deutlich besser im Wert als andere. Das hat damit zu tun, dass Nachhaltigkeit geringere Betriebskosten bringt und immer mehr Menschen sich der Verantwortung für unsere Umwelt bewusst sind. Vor allem aber sind es EU-Regularien zur Erreichung der Klimaziele – Nachhaltigkeitsberichterstattung, Taxonomie und ESG – die im Sinne der Klimaziele agierenden Unternehmen künftig die besseren Karten geben: Nachhaltigkeit wird nicht nur Immobilienwerte mitbestimmen, sondern ebenso die Beurteilung des Unternehmen durch Kreditinstitute und Investoren und alle anderen Stakeholder.

Um ein Unternehmen oder eine Einrichtung der öffentlichen Hand fit für diese neuen Rahmenbedingungen zu machen, spielt exaktes Monitoring aller Nachhaltigkeitskriterien von den Temperaturen in Büros oder Kühlgeräten über den Energieeinsatz bis zum Wasserverbrauch eine entscheidende Rolle. Wer genau weiß, wo welche Ressourcen verbraucht werden, kann nicht nur exakte Nachhaltigkeitsberichte erstellen, sondern vor allem auch den immer höhere Kosten verursachenden Verbrauch von Strom, Erdgas, Wasser reduzieren.

Im Whitepaper „Internet of Things und Klimaschutz” werden die EU-Regularien erläutert, vor allem aber auch die vielseitigen Möglichkeiten beschrieben, um mit dem Internet of Things alle für die Energieeffizienz wichtigen Parameter von Immobilien sowie Industrie- und Handelsbetrieben zu erfassen und auszuwerten. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch LoRaWAN – ein von Drei bald in ganz Österreich angebotenes Netzwerk, das ideale Eigenschaften für das Monitoring, aber auch für Smart Metering in regionalen und überregionalen Wasser- oder Gasnetzen bietet. Selbst für das Tracking von mobilen Gegenständen von der Kabeltrommel bis zum Generator lassen sich mit LoRaWAN überzeugende Lösungen realisieren.

Die heutigen Anwendungen lassen erahnen, welche Bedeutung das Internet of Things in Zukunft noch gewinnen wird. Smart Grid und Smart Building, optimierte Produktionssteuerung, in die auch fertige Produkte lange nach Auslieferung Informationen liefern, oder Parkleitsysteme für Gemeinden – die Möglichkeiten sind grenzenlos.

