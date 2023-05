Martha Stewart ist mit 81 Jahren Bademoden-Covermodel

(c) APA/AFP/KENA BETANCUR (KENA BETANCUR)

Für die berühmte Bademodeausgabe des Magazins zeigt sich die „beste Hausfrau Amerikas“ im tief dekolletierten Badeanzug. Und stellt damit einen Rekord auf.

Seit Jahren lässt sich das Magazin „Sport’s Illustrated“ für das Cover seiner berühmten Bademodenausgabe etwas einfallen. Kurvige Models, Models im Burkini oder Transgender-Frauen zierten schon das Titelblatt. Selbst Models jenseits der 40 waren schon auf dem Cover zu sehen (etwa Christie Brinkley mit 65). Doch mit Martha Stewart legt man einen neuen Rekord nach. Die „beste Hausfrau Amerikas“ ist immerhin schon 81 Jahre alt.

Die TV-Köchin, Moderatorin und Lifestyle-Unternehmerin freue sich riesig, auf dem Cover zu sein, wie sie auf Instagram schreibt. „Mein Motto war immer: ‚Wenn du mit Veränderungen fertig bist, dann bist du fertig‘, also dachte ich mir, warum nicht bereit sein und diese einmalige Chance nutzen? Ich hoffe, dieses Cover inspiriert Sie dazu, sich der Herausforderung zu stellen und neue Dinge auszuprobieren, egal in welcher Lebensphase Sie sich befinden. Sich verändern, weiterentwickeln und furchtlos sein – das sind in der Tat alles sehr gute Dinge.“

Stewart hatte zwei Monate um sich auf das Shooting vorzubereiten. Auch mit 81 Jahren sei sie noch eitel, meint sie im Interview mit der „New York Times“. Aber sie habe noch immer volles Haar und eine schöne Haut, mit Pilates halte sie sich fit. Als das Angebot kam, dachte sie: „Ich kann das machen, ich muss mich nicht an Konventionen halten. Wie sonst hätte ich mir als 81-jährige Frau ein gutes Gefühl beim Anziehen eines Badeanzugs einreden können?“

