Intensive Landwirtschaft Hauptursache für Vogelsterben

Der Vogelbestand Europas ist um ein Viertel weniger geworden. Eine neue europaweite Studie macht die intensive Landwirtschaft dafür verantwortlich.

Europaweit schwinden die Vogelbestände. In den Jahren von 1980 und 2016 sind sie insgesamt um ein Viertel zurückgegangen. Eine aktuelle Studie, die diese Woche im Fachjournal „PNAS“ veröffentlicht wurde, weist nun einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und dem europaweiten Vogelschwund nach.

Ein Forschungsteam um Vincent Devictor von der Universität Montpellier in Frankreich analysierte umfassende Datensätze aus verschiedenen Ländern, die den Vogelbestand in verschiedensten Teilen des Kontinents systematisch dokumentierten. Zählungen von über 20.000 Probeflächen über einen Zeitraum von 40 Jahren wurden miteinbezogen. Meist lagen den Erhebungen Citizen-Science-Projekte zugrunde, in die Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter aus der Bevölkerung involviert waren. Auch österreichische Daten flossen in die Studie mit ein; hier führt die NGO Birdlife seit 1998 ein Brutvogelmonitoring durch. Europaweit konnte so die Bestandsentwicklung von 170 Vogelarten in 28 europäischen Ländern zwischen 1980 und 2016 ermittelt werden.

Agrarvogelarten besonders betroffen

Besonders betroffen vom Rückgang sind dabei jene Vogelarten, die auf Äckern, Wiesen oder Feldern leben. Hier gibt es Rückgänge von bis zu 60 Prozent. Stadtvögel wurden um 28 und Waldvögel um 18 Prozent dezimiert. Von in kalten Gebieten lebenden Vögeln gibt es um 40 und von in warmen Gegenden beheimateten Tieren um 17 Prozent weniger. Dass dieser europaweite Trend auch in Österreich zutrifft, bestätigt Katharina Bergmüller von Birdlife gegenüber der „Presse“: „Um einige seltene Arten hat man sich in den letzten Jahren sehr bemüht, die konnte man stabilisieren und sogar lokale Verbesserungen erreichen.“ So konnte etwa beim Bestand des Rebhuhns durch Fördermaßnahmen ein leichter Positivtrend erwirkt werden. „Doch sehr häufige Arten wie die Goldammer oder das Braunkehlchen gehen zurück. Sie sind ein guter Indikator für die allgemeine Situation, gerade weil sie so häufig sind.“

Im Rahmen der Studie wurde analysiert, wie sich der Rückgang der Vogelbestände im Verhältnis zu vier bekannten Stressfaktoren verhält: Die Zerstörung von Lebensraum durch die voranschreitende Verstädterung, die Abholzung von Wäldern, sowie der Temperaturanstieg aufgrund des Klimawandels hätten zwar negative Auswirkungen für viele Vogelarten, der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln und Düngemitteln wurde aber als eine der Hauptursachen ausfindig gemacht.

Intensive Landwirtschaft eine der Hauptursachen

Durch den Gebrauch von Insektiziden wird die Anzahl von Insekten minimiert, Futter vieler Vogelarten. „Der zunehmende Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln ist die Hauptursache für den Rückgang vieler Vogelpopulationen, vor allem aber von solchen, die Insekten fressen“, heißt es in der Studie. In Länder, in denen besonders intensiv Landwirtschaft betrieben wird, wie Deutschland, Dänemark oder die Beneluxländer, ist der Abwärtstrend besonders ausgeprägt.

Der nicht an der Studie beteiligte Forscher Jan Christian Habel von der Arbeitsgruppe Zoologische Evolutionsbiologie der Universität Salzburg beurteilte die Studie gegenüber dem deutschen Science Media Center als „sehr aussagekräftig“. Bergmüller macht in Bezug auf die österreichische Situation insbesondere auf jene Vogelarten aufmerksam, die im Grünland, also Wiesen und Weiden, leben: „Nicht überall wo Wiese ist, geht es den Vögeln automatisch gut, da sollte man nicht darauf vergessen.“

