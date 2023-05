Vor dem International Business Center in Moskau

Der US-Auslandsgeheimdienst wirbt mit einem Video um Informationen von Menschen in Russland. „Ihre Informationen können wertvoller sein, als Sie denken“, heißt es darin.

Mit einem emotionalen Video wirbt der US-Auslandsgeheimdienst CIA aktiv um Informationen von Menschen in Russland. "Die CIA möchte die Wahrheit über Russland erfahren, und wir suchen nach zuverlässigen Personen, die uns diese Wahrheit sagen können", erklärte der US-Geheimdienst in einem am Montag im Onlinekanal Telegram veröffentlichten Video. "Ihre Informationen können wertvoller sein, als Sie denken", hieß es darin.

Die CIA hofft eigenen Angaben zufolge, mit Menschen aus den Bereichen Geheimdienst, Diplomatie, Wissenschaft und Technologie sowie aus anderen Bereichen in Kontakt zu treten. Der US-Geheimdienst ist demnach an allen Arten von Informationen interessiert, auch an politischen und wirtschaftlichen.

In der kurzen Aufnahme sind ein russischer Beamter und eine Frau in ihrer Wohnung mit ihrem Kind zu sehen. Beide zweifeln offenbar daran, ob ihr Leben ihren Vorstellungen entspricht. Im Video wird angedeutet, dass jeder russische Bürger aktiv etwas zur Verbesserung seiner Lage tun und dennoch ein Patriot bleiben könne - indem er etwa Informationen an den US-Geheimdienst weitergibt.

Anweisungen für Darknet-Zugriff

Konkrete Handlungsanweisungen liefern das Video und ein Begleittext gleich mit: User sollten einen speziellen Browser wie Tor installieren, um auf das Darknet zuzugreifen, sowie Verschlüsselungstools, die laut CIA ihren Schutz gewährleisten sollen. Tor ist die Abkürzung für "The Onion Routing" - auf Deutsch heißt das ungefähr "Internetstreckenführung nach dem Zwiebelprinzip".

Ein CIA-Mitarbeiter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die Behörde habe zwar schon früher in anderen Onlinemedien um Zusammenarbeit mit russischen Bürgern geworben. Der US-Geheimdienst konzentriere sich nun aber auf den verschlüsselten Dienst Telegram, da dieser das wichtigste Informationsmedium für Russen sei - von der Politik bis zum Krieg in der Ukraine.

Zudem hoffe die Behörde, mit diesem Angebot zur Kontaktaufnahme über das Darknet auch zögerliche Russen vom Handeln zu überzeugen. "Unser Ziel ist es, ihnen einen möglichst sicheren Weg zu bieten", sagte der Mitarbeiter.

