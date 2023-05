Mit der neuen Software GameFace soll die Maus durch Kopfbewegungen und Mimik gesteuert werden. So können Menschen mit körperlichen Einschränkungen frei zugänglich Videospiele spielen.

Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz geraten immer wieder in Kritik. Nun ist ein neues Projekt auf den Markt gekommen, das Gutes verspricht: Google veröffentlichte eine Software, mit der querschnittsgelähmte Menschen den Computer bedienen und Videospiele spielen können, und das noch dazu gratis.

Die Software GameFace wurde gemeinsam mit Lance Carr entwickelt, einem Gamer aus Colorado in den USA. Er ist aufgrund einer seltenen Form von Muskeldystrophie querschnittsgelähmt. „Für mich sind Videospiele meine Verbindung zur Welt“, erzählt er in dem Youtube-Video, in dem das Projekt vorgestellt wird. Bei einem Hausbrand habe er sein ganzes teures Equipment verloren und konnte seitdem nicht mehr spielen.

Nur eine Webcam

Alles, was Nutzer und Nutzerinnen außer der Software selbst brauchen, ist eine Webcam. Dank künstlicher Intelligenz werden Gesichtszüge erkannt und interpretiert. So kann die Maus mit Mimik und Kopfbewegungen gesteuert werden – und ist sogar so präzise, dass Lance seinen Namen in Schreibschrift schreiben kann. Das funktioniert indem die Software ein Netzwerk aus 468 Punkten auf dem Gesicht erstellt, was dann in Mausbewegungen und Mausklicks übersetzt wird.

„Muskeldystrophie nimmt mir meine Fähigkeiten, diese neue Entwicklung gibt mir eine Fähigkeit. Es ist das erste Mal, dass ich etwas dazugewonnen habe, im physischen Sinn“, erklärt Carr. So wie Carr sollen möglichst viele davon profitieren können, weswegen Google die Software für alle öffentlich zur Verfügung stellt. Außerdem soll die Software keine Daten zur Gesichtserkennung speichern.

(luv)