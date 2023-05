(c) IMAGO/TT (IMAGO/Fredrik Sandberg/TT)

Oberstleutnant Johan Wallin, Kommandeur des 5. Amphibienbataillons, und der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson während einer Militärübung auf der Insel Korsö am 8. Mai. (c) IMAGO/TT (IMAGO/Fredrik Sandberg/TT)

Der schwedische Regierungschef Kristersson hofft auf grünes Licht aus Ankara bis zum Gipfel im Juli. Dänemark präsentierte seine neue außen- und sicherheitspolitische Strategie.

Angesichts der noch ausstehenden Entscheidung bei der Präsidentenwahl in der Türkei rechnet Schweden nicht damit, dass sich das Land bald mit der schwedischen Nato-Bewerbung befassen wird. "Jetzt gerade sollten wir nicht glauben, dass in diesem Prozess irgendetwas passiert. Im Moment ist die Türkei mit Innenpolitik beschäftigt", sagte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson am Dienstag der Nachrichtenagentur TT.

Mit Blick auf die Ambitionen seines Landes, bis zum Nato-Gipfel in Vilnius im Juli Mitglied zu werden, sagte er: "Es ist klar, dass die Zeit davonläuft." Die Hoffnung, dass Ankara bis dahin grünes Licht für die schwedische Bewerbung geben könnte, habe er aber noch nicht aufgegeben, sagte Kristersson.

Schweden hatte sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor einem Jahr gemeinsam mit Finnland um die Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis beworben. Dem Antrag müssen alle Mitgliedsstaaten zustimmen. Die Türkei blockiert die Mitgliedschaft Schwedens aber seit langem. Finnland konnte der Nato dagegen bereits im April beitreten.

Dänemark will stärker mit skandinavischen Nachbarn zusammenarbeiten

Das Nato-Mitglied Dänemark erklärte unterdessen am Dienstag, man wolle die Verteidigungsbeziehungen mit anderen nordischen Ländern stärken, um der russischen Bedrohung im Ostseeraum zu begegnen und kritische Infrastrukturen zu schützen.

In einer neuen außen- und sicherheitspolitischen Strategie ruft die dänische Regierung zu mehr gemeinsamen Militärübungen und zur Koordinierung der Verteidigungspläne mit anderen nordischen Ländern auf.

"Die nordischen Länder sind heute im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik geeinter als je zuvor", heißt es in dem Bericht, in dem die kürzlich erfolgte Aufnahme Finnlands in die Nato und der anstehende Beitritt Schwedens zum Bündnis hervorgehoben werden.

Die Dänen stimmten im vergangenen Jahr für den Beitritt zur Verteidigungspolitik der Europäischen Union und signalisierten damit, dass sie als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine die Verteidigungsbeziehungen vertiefen wollen.

Dänemark arbeitet bereits mit Schweden, Norwegen und Finnland zusammen, um eine einheitliche nordische Luftverteidigung aufzubauen.

