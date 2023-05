Ein Sommer, besser spät als nie

Angesichts des Baustellenlärms in der Stadt drang neulich ein Stoßseufzer des Fatalismus ans Ohr: „Den Sommer werden wir auch noch überstehen.“

Welchen Sommer? Man mag sich in unseren Breiten vor lauter Landregen ja kaum noch vorstellen, wie die Sonne aussieht – geschweige denn, dass der Sommer vor der Tür steht oder wie er sich anfühlt. Der Giro d'Italia – verregnet. Das Filmfestival in Cannes – laut Prognose mit großer Wahrscheinlichkeit für eine tägliche Dusche von oben.

Halb Hollywood schwebt gerade an die Côte d'Azur und in die Croisette ein. Michael Douglas (78) erhält die Goldene Ehrenpalme, Martin Scorsese (80) und Robert De Niro (79) stellen ihr neues Opus vor – De Niro übrigens als Neo-Vater, wie er neulich in einem Interview als Schlusspointe fallenließ. Darin preist er den fast gleichaltrigen Biden (80) und empfiehlt im Übrigen „busy“ und in Bewegung zu bleiben als Allwetter-Tipp gegen das Altern.

Seniorenparadies USA? Das Magazin „Sports Illustrated“ präsentiert nun Martha Stewart (81), die sich in ihrer TV-Show als „beste Hausfrau des Landes“ stilisiert hatte, als Cover-Model seiner Bademoden-Ausgabe. Mit ein bisschen Pilates-Training, so ihr Motto, ist es nie zu spät für eine Model-Karriere: Der Sommer in den Hamptons kann kommen – besser spät als nie. (vier)

