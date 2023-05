Yppenplatz oder: Wenn der Erfolg ohne Folgen bleibt

Ein Marktmöbel und seine Geschichte: Nachrichten aus der Welthauptstadt des Konjunktivs.

Es ist ja nicht so, dass alle Stadtverwalterei hierorts vergeblich wäre. Zwar wird es nicht in jedem Fall unserer notorisch unterstellten Übellaunigkeit anzulasten sein, wenn wir manches im Alltag als ärgerlich empfinden. Andererseits, jetzt einmal unter uns gesagt: Im Großen und im Ganzen fühlen wir Hiesige uns doch ganz gut aufgehoben. Nur dass halt jedes Gute stets noch besser werden kann . . .

Nehmen wir zum Beispiel folgende kleine Geschichte: Da hat, Jahre ist es her, ein Wiener Designbüro, angestiftet vom Magistrat, für den Yppenplatz ein sehr besonderes Stadtmöbel entwickelt. Sitzgelegenheit und Marktstand sollte es in einem sein und also multifunktional und flexibel einsetzbar. Und siehe: Genau das war es auch. Damit die Herstellung des guten Stücks nicht im anonymen Irgendwo vor sich gehe, wurde die Aufgabe, Prototypen zu produzieren, überdies an eine unweit des Yppenplatzes beheimatete integrative Werkstätte vergeben. So weit, so wunderbar.