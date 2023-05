Arnies Weckruf an die Umweltschützer

Arnold Schwarzenegger appellierte beim heurigen „Austrian World Summit“ an Umweltaktivisten – die diesmal draußen bleiben mussten. Bundespräsident Van der Bellen hatte eine Botschaft an die SPÖ.

Wien. Auch wenn er sich mit „Terminator“-Referenzen diesmal zurückhielt: Erhabene Botschaften ganz in Hollywood-Manier sind jedenfalls Programm, wenn Arnold Schwarzenegger nach Wien kommt. „We have the Power“ war das Motto seines Austrian World Summit, der am Dienstag zum siebenten Mal in der Wiener Hofburg über die Bühne ging.

Wobei beim diesjährigen Klimagipfel nicht ganz klar war, ob bei dem „Wir“, das die Macht hat, das Klima zu retten, wirklich alle gemeint waren. Oder eben doch nur die Mächtigen, die an den Schalthebeln sitzen. Denn während auf den Podien in der Hofburg Politiker und Wirtschaftsvertreter diskutierten, mussten Klimaaktivisten erstmals draußen bleiben.