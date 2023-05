Alte Musik neu entdecken

Festwochen. Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik widmen sich heuer dem Meister der italienischen Barockmusik – Antonio Vivaldi.

„Wege“ – sie sind heuer das Leitmotiv der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Bei der 47. Ausgabe des Festivals, das von

11. Juli bis 29. August stattfindet, werden neben zahlreichen Konzerten drei szenische Opernaufführungen im Mittelpunkt stehen. Gemein ist diesen der Komponist: Antonio Vivaldi, der Meister der italienischen Barockmusik, ist der Schöpfer von „Olimpiade“, „Juditha triumphans“ und „La fida ninfa“. Durch diese drei Premieren und weitere Konzerte aus seiner Feder möchte man Vivaldi in seinem musikalischen Facettenreichtum und seinem grenzüberschreitenden Netzwerk präsentieren.

Gemeinsam haben zwei der szenischen Produktionen auch, dass Intendant Alessandro De Marchi die musikalische Leitung innehat: Er steht bei „Olimpiade“ und bei „Juditha triumphans“, eigentlich ein Oratorium, am Dirigentenpult. De Marchi wird sich mit diesen Produktionen und einem Konzert (siehe unten) verabschieden, es ist seine letzte Saison als Intendant der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik.

Sport und Liebeswirren

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten gibt es für Festivalbesucherinnen und -besucher mit Counterstar Bejun Mehta, Altistin Margherita Maria Sala und dem Bassisten Luigi De Donato in „Olimpiade“. Darin wird das Große Haus des Tiroler Landestheaters förmlich zum Austragungsort Olympischer Spiele, stiftet in dieser Oper doch Licida seinen Freund Megacle an, in seinem Namen an dem Sportwettbewerb teilzunehmen. Denn der König von Sikyon hat die besten Athleten Griechenlands eingeladen, sich zu messen, als Preis winkt die Hand seiner Tochter Aristea. Licida, ein aus Kreta zugereister Jüngling, hat es zwar auf diese abgesehen, doch traut er sich den Sieg nicht zu. Sein Freund Megacle, ein potenzieller Olympionike, soll ihm helfen, sie zu gewinnen. Erst später merkt Megacle, dass es just um jene Frau geht, in die er selbst heimlich verliebt ist. Gleichzeitig trifft Aristea auf Licidas eigentliche Verlobte und die Liebeswirren nehmen ihren Lauf. In den musikalischen wie sportlichen Wettstreit nach dem Libretto von Pietro Metastasio treten in diesem 1734 in Venedig uraufgeführten Werk eben Mehta und Raffaele Pe. Inszeniert wird „Olimpiade“ von Stefano Vizioli, der 2019 bei den Festwochen der Alten Musik bereits die Cesti-Oper „La Dori“ umsetzte.

Der musikalische Leiter Alessandro De Marchi verabschiedet sich heuer als Intendant. Kiran West

Um Liebesglück geht es auch in der Oper „La fida ninfa“, die als Produktion der Barock-oper:Jung auf die Bühne der Kammerspiele im Haus der Musik Innsbruck kommt. Entführte Schäferinnen und Hirten auf der Insel Naxos und ihre Zuneigung zueinander stehen im Zentrum dieser Aufführung. Das Werk, das als erste Oper Vivaldis gilt, die in Wien erklang, bringt die Geschichte über die „treue Nymphe“ in einer Reihe von Da-capo-Arien, die kraftvoll und farbenfroh von der damaligen Reife des Komponisten zeugen. Auch kurze Chöre und Ensemblenummern machen die Partitur zu einer der herausforderndsten Vivaldis. Die Arie des alten Hirten, der zu Füßen seines Unterdrückers ein Gebet im Adagio singt, bevor er in ruckartigen Vokalisen zusammenbricht, wurde voriges Jahr zum Schluss des Finalkonzerts des Cesti-Wettbewerbs wiederholt und brachte dem Briten Laurence Kilsby den ersten Platz ein. Dieser Internationale Gesangswettbewerb für Barockoper Pietro Antonio Cesti der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik machte im Vorjahr gleich auf einige Sängerinnen und Sänger aufmerksam, die man heuer bei „La fida ninfa“ hört: Besetzt ist Sopranistin Chelsea Zurflüh, die als Zweitplatzierte des Cesti-Wettbewerbs auch den Publikumspreis einheimsen konnte. Mit dabei ist auch der Drittplatzierte, Countertenor Nicolò Balducci, sowie Tenor Kieran White. Die Regie hat Francois de Carpentries übernommen, das Bühnenbild und die Kostüme Karine Van Hercke, beide kennt man von der Ba­rockoper:Jung-Produktion „Die römische Unruhe oder Die edelmütige Octavia“ von Reinhard Keiser aus 2017.

Kooperation mit La Fenice

„Juditha triumphans“ schließlich als dritte szenische Produktion hat als Besonderheit, dass die Besetzung ausschließlich weiblich ist, dabei stehen Arianna Vendittelli, Sophie Rennert und Emilie Renard auf der Bühne. Das barockmusikalische Juwel ist das einzig erhalten gebliebene Oratorium von Antonio Vivaldi, seine Uraufführung erlebte das Stück mit dem Titel „Juditha triumphans devicta Holofernis barbarie“, also übersetzt „Die über die Barbarei des Holofernes triumphierende Judith“, 1716. Im Zentrum steht Judith, die den Kriegsgeneral Holofernes zunächst verführt, ihn dann aber enthauptet. Die Geschichte jener Witwe, die zur Retterin der unter assyrischer Belagerung stehenden Stadt Betulia avanciert, wurde in dem Werk zur Allegorie auf den 1714 begonnenen, sogenannten Venezianisch-Österreichischen Türkenkrieg. Mit Vivaldis Musik wurde ein Wendepunkt in dieser Auseinandersetzung gefeiert. In die Rolle der Judith, die Heldin und Schurkin zugleich darstellt, während Holofernes vom Bösewicht zum betrogenen Liebhaber mutiert, ist Sophie Rennert zu sehen.

Das Stück kommt unter der musikalischen Leitung von Alessandro De Marchi am Pult des Innsbrucker Festwochenorchesters und mit dem Coro Maghini im Tiroler Landestheater zur Aufführung. Der Klangkörper ist für barocke Verhältnisse hier mit Pauken, Trompeten, Oboen, Mandoline, Schalmei, Gambenconsort, Streichern, Cembalo, Claviorganum, Lauten und Theorben geradezu luxuriös ausgestattet.

Die Produktion kommt in Kooperation mit dem Teatro La Fenice Venedig zur Premiere. Die beiden anderen Opernpremieren „La fida ninfa“ und „Olimpiade“ sind Neuinszenierungen.

Informationen Festwochen. 48 Veranstaltungen an 32 Tagen und an 14 fixen Spielstätten sowie in mobilen Konzerten bieten die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik 2023. Sie finden von 11. Juli bis 29. August statt. Dabei gibt es drei szenische Produktionen, Kirchenkonzerte, Schlosskonzerte, Workshops und den Internationalen Gesangswettbewerb für Barockoper Pietro Antonio Cesti.

