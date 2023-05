Von Komponistinnen, Musen und Reisen

Francesca Aspromonte schlüpft in Innsbruck in die Rolle der Cuzzoni.

Francesca Aspromonte schlüpft in Innsbruck in die Rolle der Cuzzoni. (c) Nicola Dal Maso

Konzertprogramm. Auch bei der Auswahl der Konzerte war Vivaldi Impulsgeber.

Wege von und nach Venedig stehen auch beim Konzertprogramm der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik im Zentrum, verbunden wird dies mehrfach mit starken Frauenfiguren. So kam beispielsweise Antonia Padoani Bembo aus der Lagunenstadt nach Paris, wo sie vor König Ludwig XIV. sang, später aber als Komponistin bekannt wurde. Die Cembalistin Anne Marie Dragosits zeichnet in ihrem Festwochenkonzert gemeinsam mit dem Ensemble Accademia degli Stravaganti ihren Weg nach und stellt Bembos Werke mit solchen von Zeitgenossinnen wie Élisabeth Jacquet de La ­Guerre gegenüber, deren Œuvre sich als eines der bedeutendsten aus der Zeit des französischen Hochbarocks etabliert hat. Bei dem Konzert werden auch Sopranistin Ulrike Hofbauer und Leila Schayegh an der Violine zu hören sein.

Einer weiteren Frau, die die Musikwelt ihrer Zeit prägte, widmet das in Basel beheimatete Ensemble La Floridiana das Konzert „La primadonna“. Musiker und Komponist Pietro Giuseppe Sandoni wurde einst nach Italien geschickt, um die Sängerin nach London zu holen, fortan entwickelten die beiden sich zum Zweiergespann, wobei sie im Rampenlicht brillierte, während er Kompositionen für sie schuf. In Innsbruck schlüpft Francesca Aspromonte in die Rolle der Cuzzoni, Nicoleta Paraschivescu leitet La Floridiana.

„Monteverdis Muse“ Caterina Martinelli stellt wiederum das Konzert des Schweizer Vokalensembles Voces Suaves vor. Der Komponist schuf für sie sogar die Oper „L’Arianna“, sie starb aber vor der Premiere. Das Konzert verfolgt nun ihren Weg von den ersten Begegnungen mit Monteverdi bis zu ihrem Tod – und darüber hinaus, schuf Monteverdi doch den Madrigalzyklus „La Sestina“ als musikalisches Denkmal für Martinelli.

Impulsgeber Vivaldi

Wie ja Vivaldi generell bei den heurigen Festwochen der Alten Musik im Mittelpunkt steht, tut er dies auch als wichtiger Impulsgeber für das Konzertprogramm. Für das Konzert „Die Ungezähmten“ steht seine Arbeit an der pädagogischen Wirkungsstätte, dem Ospedale della Pietà, Pate. Es bringt Musik, die für diese Schule und ihre Schülerinnen entstand, neben Vivaldi ist hier auch Nicola Porpora unter den Komponisten. Die Sopranistin Giulia Semenzato hat das Programm zusammengestellt, in Innsbruck kennt man sie als Zweitplatzierte des Cesti-Wettbewerbs und als Carolina in der Oper von Domenico Cimarosa „Il matrimonio segreto“.

Vivaldis wohl berühmteste Komposition, „Le quattro stagioni“, wird vom Ensemble Gabetta Consort mit Astor Piazzollas „Vier Jahreszeiten in Buenos Aires“ kombiniert, venezianische Barockmusik trifft somit im Konzert von Andrés Gabetta auf der Violine und Mario Stefano Pietrodarchi am Bandoneon auf Tango Argentino.

Vivaldis Wirkungsstätte Venedig ist selbst Thema einiger Konzerte. Eine Reise aus der Lagunenstadt heraus ist Sujet der Madrigalkomödie „Barca di Venetia per Padova“ von Adriano Banchieri, war es doch in der Zeit der Entstehung üblich, dass reiche Venezianerfamilien in den heißen Sommermonaten auf Booten aus der Stadt Richtung Padua fuhren – und mit ihnen Künstler und Komödianten. Letzteren sowie Kaufleuten, Kurtisanen und mehr folgt Banchieris Werk im Stil der Commedia dell’Arte in Madrigalen, Liebesduetten und burlesken Arien. Dramatodía bringen es unter Alberto Allegrezza unter dem Titel „In bester Gesellschaft“ zur Aufführung.

Musikalische Reise

Eine andere Jahreszeit in Venedig, nämlich jene des Karnevals, ist Thema des Librettos „Der angenehme Betrug“, das in der Barockzeit vielfach vertont wurde, so von Reinhard Keiser, Christoph Graupner und Johann David Heinichen. Arien und Duette daraus hat das Ensemble Barockwerk Hamburg nun zu einem Konzertprogramm verbunden. Mit Sopranistin Hanna Herfurtner und Bariton Matthias Vieweg präsentiert das Ensemble eine Auswahl an Vokalnummern.

Und war es in früheren Zeiten üblich, dass Gebildete eine „Grand Tour“ durch Europa und nach Italien unternahmen, so haben die Musikerinnen und Musiker von His Majestys Sagbutts & Cornetts ihr Programm danach benannt. Sie werden musikalisch im England der Tudors und Stuarts starten, über das lutherische Deutschland und schließlich nach Italien reisen, genauer gesagt in die Komponierstuben eines Giovanni Gabrieli oder Gioseffo Guami. Ihr Spiel mit Zinken und Posaunen wird bei ihrem Innsbrucker-Festwochen-Debüt von der Empore der Hofkirche kommen.

Den Abschluss der Konzerte macht der musikalische Leiter Alessandro De Marchi. Er verabschiedet sich als Intendant mit einem gemeinsamen Abend mit Antoine Tamestit an der Viola d’amore und Konzerten und einer Sinfonie von Antonio Vivaldi. Für De Marchi steht der Abend am Ende von 14 Jahren bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik.