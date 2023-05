Wer ein AKW zu verschrotten hat, ruft immer noch die Russen an

Das erforderliche Fachwissen ist so komplex, die Fehlertoleranz so gering, dass „nur eine Handvoll Profis“ im Geschäft mit dem Abwracken von Atomkraftwerken unterwegs sind. Einer dieser Experten ist Nukem und gehört zum russischen Konzern Rosatom.

Die Verschrottung von Kernkraftwerken ist ein heikles Milliardengeschäft, das nur wenige Spezialisten beherrschen. Einer ältesten und erfahrensten Anbieter gehört Rosatom, dem vom Kreml kontrollierten russischen Atomenergiekonzern. Und das ist für Europa ein Dilemma.

Einem Kernkraftwerk das Herz herauszuschneiden ist ein chirurgischer Eingriff, den nur wenige Spezialisten beherrschen. Der Prozess beginnt damit, dass Roboter mit Plasmabrennern in ein leeres, von dicken Betonwänden umgebenes Becken geschickt werden. Dort gehen sie auf einen 600 Tonnen schweren Stahlbehälter los, der sich über die Jahrzehnte mit der Radioaktivität gespaltener Atome vollgesogen hat.

Die ferngesteuerten Maschinen schneiden den Reaktordruckbehälter erst in Scheiben wie Ananasringe und diese dann in ungefähr meterlange Stücke. Die transportfähigen Häppchen werden dann in sichere Endlager geschafft, wo sie bis ans Ende der Zeiten abstrahlen können.

Die Operation kann einschließlich Planung Jahre dauern – und ihre Rechnung sich auf über eine Milliarde Euro aufsummieren. Hinter den Kulissen wachen zahllose Nuklearingenieure, Strahlenschutzexperten und staatliche Kontrolleure über den Vorgang. Das erforderliche Fachwissen ist so komplex, die Fehlertoleranz so gering, dass „nur eine Handvoll Profis“ im Geschäft mit dem Abwracken von Atomkraftwerken unterwegs sind, sagt Michael Bächler von Uniper, der gerade den Rückbau des schwedischen AKWs Barsebäck nördlich von Malmö überwacht.

Zu den ältesten und erfahrensten Anbietern gehört die deutsche Nukem Technologies Engineering Services GmbH, die seit Jahrzehnten ihre speziellen Dienste in Asien, Afrika und Europa anbietet. Nukem-Ingenieure halfen in Tschernobyl und Fukushima, die Strahlung der zerstörten Reaktoren einzudämmen. Sie halfen bei der Säuberung einer Kernbrennstofffabrik in Belgien. In Frankreich entwickelte das Unternehmen Verfahren zur Behandlung von Abfällen aus dem Internationalen Thermonuklearen Versuchsreaktor.

Da sich die Aufräumarbeiten hinter ausgedienten Kernkraftwerken nach Schätzung von Marktexperten in den nächsten Jahren zu einem rund 115 Milliarden Euro schweren Markt entwickeln werden, sollte Nukem eigentlich florieren.

Es gibt nur ein Problem: Das Unternehmen gehört Rosatom, dem vom Kreml kontrollierten russischen Atomenergiekonzern. Und das ist ein Dilemma, speziell für Deutschland.