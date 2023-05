Kärntner Straße 11: Signa verkauft "Apple-Haus" in Wien

Der Apple-Store in der Innenstadt: prominenter Mieter im Eckhaus an der Kärntner Straße 11.

Laut der „Gewinn"-Onlineausgabe (Mittwoch) wurde die Immobilie um rund 95 Mio. Euro an die JR Investment GmbH veräußert.

Es handle sich um die „bisher größte Immobilientransaktion des Jahres“, berichtet das Magazin „Gewinn“ in seiner Online-Ausgabe am Mittwoch, über den Verkauf des Geschäftshauses mit der Adresse Kärntner Straße 11 in Wien. Als bisheriger Eigentümer ging niemand geringeres als Rene Benkos Signa hervor. Und einen bekannten Mieter gibt es ebenso: den Apple-Store.

Nun soll das Gebäude laut dem Bericht um rund 95 Mio. Euro an die JR Investment GmbH verkauft worden sein. Umgerechnet auf den Quadratmeter betrug der Preis für die Liegenschaft knapp 31.000 Euro.Hinter dem Deal stehe eine Privatstiftung des Oberösterreichers Josef Rainer, so heißt es weiter, der in den letzten Jahren in Immobilien in besonders guten Lagen investiert habe. (red.)

