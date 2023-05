Nigerias Hightech-Waffe gegen Piraten

Mit dem neuen Überwachungssystem Falcon Eye verhindert Nigerias Marine Überfälle im Golf von Guinea.

Abuja. Als die fünf bewaffneten Piraten das dänische Frachtschiff Monjasa Reformer enterten, flüchteten die 16 Crew-Mitglieder in die Zitadelle, den Schutzraum. Sie hatten hier, 144 Seemeilen vor der Küste der Republik Kongo, nicht mit dem Angriff gerechnet. Denn im Golf von Guinea hatte es in den vergangenen beiden Jahren deutlich weniger Angriffe gegeben.



Einige Tage später fand die französische Marine das Schiff – Hunderte Seemeilen vom Tatort entfernt vor der Küste von São Tomé und Príncipe. Es fehlten allerdings sechs Besatzungsmitglieder, sie waren entführt worden. Sie kamen erst Anfang Mai frei, sie seien in einem relativ guten Gesundheitszustand, teilte die Reederei mit, ohne auf die Umstände der Befreiung einzugehen.



Auffallend ist, dass dieser Angriff, der spektakulärste seit Langem, fernab der nigerianischen Küste stattfand. Denn diese galt in den vergangenen zehn Jahren als Synonym für Piraterie in Afrika. Dass sich Angriffe im Golf von Guinea, wie auf die Monjasa Reformer, von Nigeria wegverlagert haben, liegt auch an einem Kontrollzentrum im Hauptquartier der Marine in der Hauptstadt Abuja, 500 Kilometer landeinwärts. Auf einem sechs Meter hohen Bildschirm bewegen sich Dutzende kleine Punkte – die Live-Positionen aller Schiffe in den 200 Seemeilen vor der Küste Nigerias. Davor sind 35 Arbeitsplätze mit kleineren Bildschirmen aufgebaut. Man könnte im blau ausgeleuchteten Saal Nasa-Spielfilme drehen.

„Wir sind das Auge der Marine“