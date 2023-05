Nach der Pandemie in Impfstoffhersteller investieren?

Das Ende der Coronapandemie belastet nun so manchen Impfstoffhersteller. Experten sehen dennoch langfristige Chancen für Investments in der Biotech-Branche.

Wien. Die Coronapandemie ist abgeebbt, die strengen Lockdowns sind längst beendet. Die Nachrichten sind damit grundsätzlich positiv, lasten jedoch auf manch einer Firma, die von der Impfstoffentwicklung gegen das Coronavirus kräftig profitiert hatte. Gibt es damit noch Gründe, in den Biotechnologiesektor zu investieren?



Jennifer Nichols, Client-Portfolio-Managerin des Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund, schätzt die Aussichten durchaus positiv ein. Im Gespräch mit der „Presse“ verweist sie auf die Vielzahl an Innovationen – ein Umstand, der inmitten der Pandemie sogar verstärkt in den Anlegerfokus rückte. „Die rasche Entwicklung eines Corona-Impfstoffs verdeutlichte, welches Potenzial in Firmen aus dem Biotechnologiesektor grundsätzlich steckt.“