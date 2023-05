Tesla will erstmals Werbung schalten

Elon Musk warnt vor schwieriger Wirtschaftslage – und denkt über eine Neuerung nach.

Austin. Der Elektroautopionier Tesla ist laut Konzernchef Elon Musk auch als Marktführer nicht vor einem Abschwung der Weltwirtschaft gefeit. „Tesla ist nicht immun gegen das globale wirtschaftliche Umfeld. Ich erwarte, dass die Dinge auf makroökonomischer Ebene zumindest in den kommenden zwölf Monaten schwierig sein werden“, sagte Musk am Dienstagabend auf der jährlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens in Austin im US-Bundesstaat Texas.



Wegen der schwierigen Zeiten werde das Unternehmen von dem bisherigen Kurs abweichen und für seine Autos Werbung schalten. Bisher hat Tesla vor allem auf Mundpropaganda gesetzt. Im April hat Musk erklärt, Tesla werde dem Umsatzwachstum Vorrang vor dem Gewinn einräumen, nachdem das Unternehmen sein Margenziel aufgrund aggressiver Preissenkungen verfehlt hat.