Die G7-Staats- und Regierungschefs haben in Hiroshima der Opfer des ersten Atombombenabwurfs über Japan am 6. August 1945 gedacht.

Die russischer Invasion in die Ukraine steht im Mittelpunkt des Treffens. China kritisiert im Vorfeld diplomatische und wirtschaftliche „Zwangsmaßnahmen“ der USA.

Die USA, die EU und Großbritannien haben zu Beginn des G7-Gipfels am Freitag im japanischen Hiroshima neue Sanktionen gegen Russland verkündet, unter anderem gegen den russischen Diamantenhandel. Die wichtigsten demokratischen Industrieländer forderten zudem einen vollständigen Abzug Russlands aus der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll ebenfalls an dem Treffen teilnehmen.

Die G7-Staats- und Regierungschefs bestehen auf einem "vollständigen und bedingungslosen Abzug" Russlands aus der Ukraine. In der am Freitag veröffentlichten Gipfelerklärung betonen die Staats- und Regierungschefs, dass sie die Ukraine auch finanziell im kommenden Jahr weiter unterstützen werden. "Ein gerechter Frieden ist nicht möglich ohne den vollständigen und bedingungslosen Abzug der russischen Truppen und militärischer Ausrüstung. Dies muss in jedem Friedensaufruf enthalten sein", heißt es weiter. Damit treffen die G7 auch eine Vorfestlegung für die verschiedenen Friedensinitiativen, die derzeit von Brasilien, der Arabischen Liga bis zu China vorgebracht werden. Westliche Regierungen hatten zuvor mehrfach betont, dass sie der Ukraine die Entscheidung überlassen wollen, wann sie in Friedensgespräche mit Russland einsteigen will.

Schon bevor die Staats- und Regierungschefs sich am Freitag an einen Tisch setzten, kündigten die USA und Großbritannien neue Strafmaßnahmen gegen Russland und dessen Unterstützer an. Die G7-Staaten wollen den milliardenschweren Rohstoffhandel Moskaus weiter einschränken. Großbritannien kündigte auch ein Importverbot für Kupfer, Aluminium und Nickel aus Russland an. Auch die USA gaben bekannt, ein neues Paket mit Sanktionen zu schnüren.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warb beim G7-Gipfel für einen weiteren Ausbau der militärischen Unterstützung für die Ukraine. "Wir müssen der Ukraine jetzt die Instrumente an die Hand geben, die sie braucht, um sich erfolgreich zu verteidigen und um volle Souveränität und territoriale Integrität zurückzugewinnen", sagte sie. Es gelte, der Ukraine so lange wie nötig die notwendige militärische und finanzielle Unterstützung zu geben. Friedensverhandlungen, die den Angreifer und das Opfer auf eine Stufe stellten, müssten abgelehnt werden.

Zu den bisherigen Sanktionen gegen Russland sagte von der Leyen, allein die EU-Ausfuhrverbote beträfen Waren mit einem Vorkriegshandelsvolumen in Höhe von etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr. Dies entspreche einem Anteil von 55 Prozent. Die EU-Einfuhrverbote für Waren aus Russland betreffen demnach 60 Prozent der Vorkriegsausfuhren mit einem Wert von etwa 90 Milliarden Euro.

Export von Rohdiamanten soll eingeschränkt werden

Bis Sonntag wollen alle G7-Staaten Maßnahmen auf den Weg bringen, um den Export von Rohdiamanten aus Russland - weltweit größter Produzent - einzuschränken. Eine entsprechende Gipfelerklärung soll beschlossen werden. "Wir werden den Handel mit russischen Diamanten einschränken", sagte EU-Ratspräsident Charles Michel am Rande G7-Gipfels. In Anspielung auf den James Bond-Film "Diamonds Are Forever" fügte er hinzu: "Russische Diamanten sind nicht für immer."

Der staatliche russische Diamantenförderer Alrosa erzielte 2021 - im letzten Jahr, in dem er Zahlen offenlegte - 332 Milliarden Rubel (rund 4 Milliarden Euro) Einnahmen.

F-16-Kampfjets sind ein Thema

Auch über weitere militärische Hilfe für die Ukraine werden die Staats- und Regierungschefs beraten. So ist die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel ein Thema. Man stimme sich eng ab, sagte der Belgier vor Journalisten. "Es ist sehr klar, dass die Ukraine mehr militärische Ausrüstung braucht", sagte er.

Der US-Nachrichtensender CNN hatte berichtet, die Regierung von US-Präsident Joe Biden habe europäischen Verbündeten in den vergangenen Wochen signalisiert, dass die USA es ihnen gestatten würden, F-16-Kampfflugzeuge in die Ukraine zu liefern.

Nichtregierungsorganisationen forderten die reichen Industrieländer auf, über ihre Hilfe im Ukraine-Krieg nicht andere humanitäre Krisen in der Welt zu vergessen. Die Unterstützung für die Ukraine werde ausdrücklich begrüßt, sagte Yuko Shibata von der Nothilfeorganisation Japan Platform (JPF) am Freitag am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima in Japan. "Aber die Ukraine ist nicht die einzige Krise in der Welt."

Abhängigkeit von China ist Thema

Im Rahmen der Beratungen über die Weltwirtschaft wird auch der Umgang mit China und die Abhängigkeiten in einigen Bereichen eine Rolle spielen. Michel betonte, dass eine Abkoppelung der Wirtschaft von China nicht im Interesse der EU sei. Nötig sei es, eine "stabile und konstruktive" Zusammenarbeit mit China aufrechtzuerhalten.

Es werde erwartet, dass die G7-Abschlusserklärung eine Passage zu China enthält, in der Themen wie "wirtschaftliche Nötigung und andere Verhaltensweisen" aufgeführt werden, so ein US-Regierungsvertreter. Dabei geht es etwa um die Abhängigkeit von Rohstoffen und die Frage, ob der Export von Hightech-Produkten nach China eingeschränkt werden solle. Dass aber auch die USA keine Abschottung wollen, zeigt die Tatsache, dass am Freitag bekannt wurde, dass sich Handelsbeauftragte beider Länder kommende Woche in Washington treffen wollen.

China wies unterdessen die Überlegungen der G7-Staaten, wegen wachsender Risiken ihre Abhängigkeit von der zweitgrößten Volkswirtschaft zu verringern, als unbegründet zurück. Zu den Diskussionen der G7 sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Freitag in Peking: "Die Welt kann sich nicht entkoppeln und braucht keine Risikominderung mit China als Ziel."

