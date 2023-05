Das Parlament muss sein goldenes Klavier abgeben

Der Mietvertrag für den Bösendorfer-Flügel soll nicht verlängert werden. Bis dato schlug das Musikinstrument mit 3000 Euro pro Monat zu Buche.

Es war von Beginn an umstritten: das goldene Bösendorfer-Klavier, das den Empfangssaal des renovierten und neu eröffneten Parlaments zieren sollte. Zu teuer sei es, wurde kritisiert. Und die Frage gestellt, was es denn überhaupt im Hohen Haus verloren habe. Nun scheint seine Zeit dort endgültig abgelaufen. Wie die „Kronen Zeitung“ und der „Kurier“ berichten, soll der Mietvertrag für den Flügel nicht mehr verlängert werden.



422,6 Millionen Euro kostete der Umbau des Parlaments insgesamt, 1,8 Millionen Euro wurden in Kunstwerke gesteckt. Für den Bösendorfer-Flügel wurde eine monatliche Miete von 3000 Euro veranschlagt. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hatte dies mehrfach gerechtfertigt, indem er auf die ursprünglichen Pläne des Parlamentsarchitekten Theophil Hansen verwies, der so ein Klavier vor rund 150 Jahren vorgesehen hatte.

Sechs Monate konnte der Flügel im Zuge von Parlamentsführungen bestaunt werden. Alsbald soll er „Kronen Zeitung“ und „Kurier“ zufolge durch eine schlichtere Variante ersetzt werden.

(Red.)