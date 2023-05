Wiens neue, feine Feinkostläden

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Der frühere Stammkunde Georg Leitenbauer hat das "G'schäft" in der Neubaugasse übernommen und das Sortiment teils umgekrempelt. (c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Mit sorgsam ausgewähltem Sortiment haben am Naschmarkt und in der Neubaugasse soeben zwei neue Feinkost-Greißler eröffnet. Mit dem Espresso-Buffet in der Burggasse folgt bald der nächste.

Man könnte sie Feinkostläden nennen. Oder Delikatessen-Geschäfte. Ja, manche erinnern durchaus auch an den guten, alten Greißler ums Eck (wenn auch deutlich moderner). Vielleicht sind sie auch alles zusammen.

Die Rede ist von kleinen Feinkostgeschäften mit liebevoll durchkomponiertem Sortiment, die es in Wien in vielen Spielarten gibt. Vom Klassiker, dem „Schwarzen Kameel“ bis zum konzept:greißler mit seinem Low-Waste-Konzept. Und immer wieder kommen neue Geschäfte dazu.

Wie etwa am Naschmarkt: Dort hat Wiens bekanntester Essigbrauer, Erwin Gegenbauer, gegenüber seinem Essiggeschäft soeben einen Marktstand eröffnet, den er abwechselnd „Stadtladen“ oder „Selbstversorger“ nennt. Die Idee: „Hochwertigen Super-Produkten von Kleinproduzenten eine Chance zu geben“, wie Gegenbauer sagt. „Ich weiß selbst, wie schwer es als kleiner Gewerbetreibender ist.“

Eigene Haus-Gurkerl

So gibt es im „Selbstversorger-Stadtladen“ unter anderem Waldstauden-Sojasauce von „Wiener Miso“ („Die ist so hochwertig, da lässt du jede Sojasauce stehen“), verschiedenste Mehl-Sorten von Pastamehl bis griffig von der Langer Mühle aus Atzenbrugg („la müh la“). Oder auch Rum und Gin von „Mr. Mangalitza“ aus dem Tullnerfeld: Firmenchef Markus Musser „hat bei mir drei Jahre ein Praktikum gemacht“, führt heute einen Heurigen samt Mangalitza-Zucht, stellt aber eben auch Gin, Rum und Vodka her. Ebenso Weine, die er schlicht „Rotwein“ und „Weißwein“ nennt, „das gefällt mir“.