Groß, teuer und schwer zu finden - Luxus für Familien

Hauptbild • Das Angebot an großen Wohnungen mit schönen Freiflächen – im Bild das Projekt Floriette in Wien Hietzing – ist derzeit knapp. • Feine Immobilien

Wohlhabende Familien mit Kindern suchen nach vielen Quadratmetern, üppigem Stauraum und Freiflächen – und sind auch bereit, sofort zu kaufen oder zu mieten. Aber das Angebot im Luxussegment ist überschaubar.

In der derzeitigen Situation auf dem Markt der Luxusimmobilien sollte man glauben, dass es kein Problem sein sollte, etwas Schönes, Großes zu kaufen, wenn die entsprechenden Mittel vorhanden sind. Schließlich leidet der Markt unter einem Überangebot und einer stagnierenden Nachfrage, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Allerdings scheint sich das nur auf die edlen Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen zu beziehen, von denen jede Menge zu haben wären.

Stauraum und Fläche

Für Familien mit Kindern und eventuell noch einer Nanny sieht die Situation dagegen deutlich anders aus. Denn was sie brauchen, ist auch für viel Geld im Moment nur schwer zu finden. „Vier bis sechs Zimmer, Freiflächen und vor allem viel Stauraum ist das, was Familien suchen“, berichtet Irene Rief-Hauser, Inhaberin von Feine Immobilien. Zum einen werde großer Wert darauf gelegt, all die Insignien des Lifestyles – von der Urlaubsgarderobe bis zur Golfausrüstung – gut verstauen zu können, zum anderen ist ein repräsentatives Zuhause wichtig, wenn Gäste kommen.

"Vier bis sechs Zimmer, Freiflächen und vor allem viel Stauraum ist das, was Familien suchen." Irene Rief-Hauser

Was laut Rief-Hauser bisweilen zur Rückkehr der Raumaufteilung historischer Cottage-Villen führt: „Da hat man dann wie einst den Wohn-Salon mit schönem Ausblick, der ausschaut wie frisch aus ,Architectural Digest‘ (Magazin, Anm.)“, erzählt die Maklerin. „Und dann den Family Room mit Kuscheldecke und Fernseher, in den die Gäste nicht hineinkommen und wo auch das Lego vom Vortag herumkugeln darf.“

So zumindest die Theorie beziehungsweise die Wunschliste. In der Praxis rächt sich allerdings jetzt der Hype der kleinen Einheiten, die in den vergangenen Jahren von Entwicklern so begeistert gefeiert und gebaut wurden, dass die großen ins Hintertreffen gerieten. Was sich so schnell nicht mehr ändern lässt, wenngleich sich der Laie wohl fragt, warum denn nicht einfach ein paar der derzeit schwer verkäuflichen kleineren Einheiten zusammengelegt werden, um die Nachfrage nach Familienwohnungen zu bedienen. Wie gesagt, der Laie – denn der Profi weiß, welcher Rattenschwanz von Genehmigungen bis zu Bauverzögerungen durch solche Projekte entsteht. Entsprechend dürfte sich die Situation nach Einschätzung der Experten so schnell nicht ändern.

Planung und Investment

Und das, obwohl diese Kunden – im Gegensatz zu anderen Käufern, die derzeit zuwarten – ihre Immobilienpläne nicht auf die lange Bank schieben wollen und daher eine ideale Zielgruppe wären. „Familien wollen nicht warten, sondern planen können, etwa, weil der Schuleintritt oder -wechsel ansteht“, kennt die Maklerin die Kriterien, die bei dieser Klientel eine Rolle spielen. Außerdem seien Kunden und vor allem Kundinnen, sobald Kinder da sind, noch stärker dem Gedanken der Wertbeständigkeit verhaftet und wollen Vermögen für die nächste Generation schaffen.

"Viele flüchten dann in die Miete, aber auch da gibt es derzeit selbst im hochwertigem Segment kaum etwas." Elisabeth Rohr

Allerdings klafft zwischen dem Wollen und dem Können immer häufiger eine Kluft, berichtet Elisabeth Rohr, Inhaberin von Rohr Real Estate. Denn die Mitte 2022 erlassenen Regeln der Finanzmarktaufsicht, dass mindestens 20 Prozent Eigenkapital vorhanden sein müssen und die monatliche Belastung nicht mehr als 40 Prozent des Einkommens ausmachen darf, sei gerade für Familien, die viel Platz brauchen, eine enorme Hürde. „Viele flüchten dann in die Miete, aber auch da gibt es derzeit selbst im hochwertigem Segment kaum etwas“, berichtet die Maklerin. Selbst für Wohnungen jenseits der 6000 Euro monatlich gebe es aktuell innerhalb kürzester Zeit mehrere Bewerber. Und wer etwas findet, was genügend Platz bietet und auch noch eine Freifläche hat, gehöre zu den Glücklichen unter den Wohlhabenden.

Traum vom Haus

„Wobei natürlich viele, die in diesen Platz- und Preiskategorien unterwegs sind, vom Haus mit Garten träumen“, fügt sie hinzu. Aber auch hier sind Angebote, die für Familien passen – etwa mit guter öffentlicher Verkehrsanbindung oder in der Nähe entsprechender Schulen – dünn gesät.