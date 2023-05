Hier wird das Herz zu einem Ross

Neue Lyrik der Nobelpreisträgerin: Louise Glücks „Treue und edle Nacht“ ist eine ritterliche Reise durch die Finsternis.

Als Louise Glücks Lyrikband „Faithful and Virtuous Night“ im Jahr 2014 in den USA erschien, war die Autorin noch sechs Jahre vom Literaturnobelpreis entfernt – das Buch trug jedoch wesentlich zu ihrem späteren Ruhm bei. Nun ist es in einer zweisprachigen Ausgabe unter dem Titel „Treue und edle Nacht“ erschienen.

Der umsichtigen Übersetzung durch Uta Gosmann, die selbst Dichterin ist und in New Haven lebt, wo Louise Glück an der Yale University lehrt, ist es zu verdanken, dass die sprachlichen Feinheiten und die damit verbundenen inhaltlich relevanten Mehrdeutigkeiten auch im Deutschen funktionieren. Denn derlei ist nicht immer direkt übertragbar, wie der Titel in englischer Sprache verrät, in der Night (Nacht) und Knight (Ritter) gleich ausgesprochen werden. Im Laufe des Textes erschließt sich dieses Sprachspiel mehr und mehr.

Das Gedicht „Ein Abenteuer“ beginnt mit den Worten „Eines Nachts, ich schlief schon fest . . .“ („It came to me one night as I was falling asleep . . .“), kurz darauf heißt es: „Diese Abschiede, sagte ich, sind doch der Lauf der Dinge . . . Und mit jenem Satz wurde ich / zum glorreichen Ritter, der in die untergehende Sonne reitet, und mein Herz / wurde unter mir zu meinem Ross“ („But these farewells, I said, are the way of things . . . And with that phrase I became a glorious knight riding into the setting sun, and my heart / became the steed underneath me“).