Treffer: Ihr Debüt war einfach zu gut

Oh ja, diese Angst ist auch für Nichtkünstler allzu nachvollziehbar: dass man nach dem ersten Werk, das vom Publikum gut angenommen wurde, vor dem nächsten Werk zurückschreckt.

Denn nach einem gelungenen Erstling – welcher Sparte auch immer – werden Künstler bei einem nicht mehr so guten oft als „erfolglos“ abgestempelt. Und genau diese Angst hatte die gesuchte Frau.

Als sie und der Mann einander kennenlernten, steckte deren jeweiliges Schriftstellertum wörtlich noch in den Kinderschuhen: Sie verbrachten die Sommerferien miteinander und dachten eher an Spiele als an Buchstaben. In der Oberstufe nahmen seine schriftstellerischen Ambitionen aber rasch Form an und an Fahrt auf, er fand auch Gefallen am Theater. Einen ersten Job bekam er bei einem bekannten Magazin, und nur wenige Jahre später wurden einige seiner Erzählungen veröffentlicht.