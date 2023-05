Der Preis Österreicher in das Kriegsgebiet zu entsenden, sei zu hoch. Österreich prüfe aber eine finanzielle Beteiligung.

In der Debatte um die Beteiligung österreichischer Einsatzkräfte an der Räumung von Minen in der Ukraine stellt nun auch Bundeskanzler Karl Nehammer klar: „Es wird kein österreichischer Soldat für so einen operativen Einsatz ukrainischen Boden betreten, solange das ein Kriegsgebiet ist“, so der ÖVP-Chef. „Wer österreichische Soldaten in ein Kriegsgebiet schicken will, der riskiert, dass sie nicht mehr lebend zurückkommen. Dieser Preis ist zu hoch.“

Zugleich sei ein Einsatz auch wegen Österreichs Neutralität problematisch. Experten und auch der Grüne Koalitionspartner sehen das anders, wie die „Presse“ zuerst berichtet hatte. Selbst aus dem Außenministerium erhoffte man sich hinter vorgehaltener Hand mehr österreichische Unterstützung. Am Mittwoch forderte auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen Hilfe beim Entminen ziviler Bereiche.

Österreich beteiligt sich als eine der wenigen EU-Staaten nicht

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sperrt sich seit Monaten gegen den dringenden Wunsch aus der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskij hatte die Bitte zum ersten Mal im Februar vorgetragen und sie bei seiner Rede im Parlament im März bekräftigt. Österreich ist eine der wenigen EU-Staaten, die sich nicht an der EU-Allianz Eumam beteiligten. Gemäß seiner Fähigkeiten sollte jedes EU-Mitglied der Ukraine bei der Ausübung des Selbstverteidigungsrechts gegen die russischen Aggressoren auch militärisch unter die Armee greifen. Selbst das neutrale Irland beteiligte sich.

Kanzler Nehammer lässt sich nun offenbar eine Hintertür offen: „In der Regel werden derartige Einsätze von privaten Unternehmen durchgeführt“, heißt es in der Stellungnahme. „Österreich prüft derzeit eine finanzielle Beteiligung an so einer Initiative.“

