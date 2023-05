Es regnet Tränen

Teil 17 von 52

. . . was bisher geschah. Ellis ist beim Faschingsprinz, Byamba ist auf dem Weg zu Ali, Herr Stefanov bleibt weiterhin im Bett. Das ist auch gut so, denn es hat heftig zu regnen begonnen im schönen Wien.

Anis schiebt kein Fahrrad, er schiebt Frust: Auf dem Weg morgens in die Zentrale ist die Stadt gepflastert mit Schmackora-Werbung. Alles in Pink! Die stärken jetzt offensichtlich ihre Marktposition gegenüber Fresserando. Anis hasst die schreiende Farbe, den redundanten Spruch und die Kunden in den Videoclips, die in jeder noch so absurden Situation ein Paket geliefert bekommen und beim Erhalt grinsen wie Geburtstagskinder. Verkaufspsychologisch, denkt er in Erinnerung an seinen Fortbildungskurs für aufstrebende Distributionslogistiker, ist das freilich geschickt. Der Kunde bestellt und bezahlt – und hat dennoch bei jeder Lieferung das Gefühl, ein Geschenk zu bekommen. Anis diktiert die Erkenntnis aufgeregt in sein Smartphone: „Memo an mich selbst: Du verkaufst kein Produkt, du verkaufst einen Lifestyle.“