Unzufrieden? Sei präsent

Inspiration für Millennials #125. Mit Young Science-Botschafter Gerhard Furtmüller die eigene Persönlichkeit entwickeln. Diesmal: Wie aufmerksam bist Du bei Deinen Tätigkeiten?

In der letzten Kolumne habe ich Dir erklärt, warum es wichtig ist, sich auf eine einzige Arbeit zu konzentrieren. Heute gehe ich einen Schritt weiter und zeige Dir, wie Du präsent sein kannst.

Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit ist das wertvollste Gut, das wir im jeweiligen Augenblick zur Verfügung haben. Die ungeteilte Aufmerksamkeit zeigt sich bei uns in zwischenmenschlichen Gesprächen und in der Art, wie wir uns mit Tätigkeiten auseinandersetzen.

Buhlen um Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit ist auch deshalb so wertvoll, weil sie stark nachgefragt ist. Das zeigen die sozialen Medien, die Streamingdienste, die Arbeit, die Freunde und die Familie, die alle um unsere Aufmerksamkeit buhlen.

Degradierung zum Spielball

Gefragt zu sein, ist ein schönes Gefühl. Daher lassen wir uns gerne verführen und widmen unsere Aufmerksamkeit mehreren, auf uns einströmenden Impulsen gleichzeitig. Das Individuum wird damit zwischen mehreren Welten hin- und hergerissen. Es ist Spielball und damit Gefangener der auf ihn einströmenden Impulse.

Auf Hoch folgt Tief

Die geteilte Aufmerksamkeit bewirkt aber auf Dauer keineswegs eine Steigerung des Wohlbefindens, wie das beispielsweise bei geteilter Freude der Fall ist, sondern verursacht das Gegenteil. Auf die motivierende Abwechslung folgt in der Regel (Ent-)Täuschung, weil weder die eine noch die andere Welt im Detail erfasst werden kann. Die Ereignisse bleiben damit an der Oberfläche.

Gelebte Wertschätzung

Präsent zu sein – und nicht durch temporäre Abwesenheit zu glänzen – ist die wohl höchste Wertschätzung, die Du bestimmten Dingen, Aufgaben und Menschen entgegenbringen kannst. So ist es Dir möglich in der Natur Einzelheiten wahrzunehmen, bei Aufgaben das Interessante zu entdecken und in der Konversation mit Menschen den Raum vollkommen aufzunehmen.

Sei präsent

Besonderes erleben möchte wohl jeder. Und nach meiner Erfahrung wird Dir das erst möglich, wenn Du zu 100 % und nicht zu 95 oder gar 89 % präsent bist. Daher frage ich Dich dieses Mal: „Wie aufmerksam bist Du bei Deinen Tätigkeiten?“

Schreibe Deine Überlegungen dazu auf, besprich Dich mit vertrauten Personen oder schreibe mir ein Mail: gerhard.furtmueller@wu.ac.at

Privat

Gerhard Furtmüller aka Doktor Furti ist Senior Lecturer am Department für Management der Wirtschaftsuniversität Wien und Young Science Botschafter. An der WU begleitet er jährlich Tausende Millennials auf ihrem Weg ins Berufsleben. Seine Publikationen zum Thema Motivationsaufbau sind u.a. im Harvard Business Review erschienen und mit seiner Unternehmenssimulation fördert er das ganzheitliche Denken in den Unternehmen.

https://www.wu.ac.at/management/team/dr-gerhard-furtmueller