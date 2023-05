Nach acht Jahren Pause: Neues Album von Blur

(c) APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON)

Damon Albarn bei einem Auftritt 2018 (c) APA/AFP/VALERIE MACON (VALERIE MACON)

Die Britpop-Band Blur wagt das Comeback: Mehrere Monate lang gehen Damon Albarn und Graham Coxon auf Tournee, auch eine erste Single zum neuen Blur-Album gibt es bereits.

Blur haben ihr erstes Album mit neuem Material seit acht Jahren angekündigt. "The Ballad of Darren" erscheint 21. Juli, gab die Plattenfirma Warner bekannt. Im Voraus wurde der Song "The Narcissist" bereits veröffentlicht.

Das neunte Studiowerk der Britband wurde von James Ford produziert und in London und Devon aufgenommen. "Diese Platte ist ein Nachbeben, eine Reflexion und ein Kommentar dazu, wo wir uns gerade befinden", wurde Sänger, Rhythmusgitarrist und Keyboarder Damon Albarn zitiert. "Je älter und wütender wir werden, desto wichtiger wird es, dass wir mit den richtigen Emotionen und Absichten spielen. Manchmal reicht ein Riff einfach nicht aus", ergänzte Gitarrist Graham Coxon.

Zuvor hatten Blur eine mehrmonatige Comebacktournee mit Clubshows und Festivals in Europa angekündigt, die bereits am Freitag im englischen Colchester beginnen sollte. Höhepunkt der Tour sollen zwei Konzerte im Juli im berühmten Londoner Wembley-Stadion werden - eine Premiere für Blur.

