Die Guardiola-Schüler: Das schöne Spiel ist auf dem Vormarsch

Wie der Einfluss von Pep Guardiola mittlerweile bis an die Seitenlinie seines Erzrivalen Real Madrid reicht.

Seine Mannschaften waren allesamt stilprägend, das große Barcelona zur Glanzzeit des Tiki-Taka, seine Bayern, die Fußball-Deutschland in Grund und Boden kombinierten, nun Manchester City, der erste englische Serienmeister – der fünfte Titel in sechs Jahren könnte am Sonntag gegen Chelsea (17 Uhr, live Sky) feststehen – und haushohe Favorit im Finale der Champions League. In England hat Pep Guardiola, 52, seinen Weg als den besten bestätigt: Aktiv und offensiv, mit Ball und Ideen.

Doch die Philosophie des Spaniers wirkt weit über seine Mannschaften hinaus. Heuer wird sein Einfluss auch auf die internationalen Trainerbänke deutlich. Denn die Guardiola-Schüler mischen mit ihren Teams die europäischen Topligen auf – und das in ansehnlicher Art und Weise noch dazu.