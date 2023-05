(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Spar-Vorstand Markus Kaser ärgert sich über die Anti-Teuerungs-Politik der Bundesegierung. Von einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel hält er nichts. In Ungarn fährt die Supermarktkette wegen politischer Markteingriffe derweil Millionenverluste ein.

Die Presse: Laut Bundesregierung sind Lebensmittel in Österreich zu teuer. Hat sie recht?

Markus Kaser: Sie sind teurer als vor einem Jahr, das hat bekannte Gründe. Grundsätzlich sind sie aber nicht zu teuer. Bei der Lebensmittel-Inflation liegen wir deutlich unter Deutschland und dem EU-Schnitt.



Warum meinen Sie denn, ist die Lebensmittel-Inflation bei uns vergleichsweise gering?

Ich glaube, dass bei uns der Wettbewerb im Lebensmittelhandel sehr hart ist und wirklich gut funktioniert. Das drückt die Preise.



Das sehen viele anders. Vier Ketten kontrollieren 95 Prozent des Marktes, das könnte den Markt dysfunktional machen.

Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ein Händler mit dem Milch- oder Butterpreis um einen Cent runtergeht, ziehen die anderen sofort hinterher. Wir haben einen unglaublich starken Preiskampf, auch über Aktionen. In Österreich haben wir einen Aktionsanteil von über 35 Prozent, auch das dämpft die Inflation. In Deutschland liegt der Aktionsanteil bei 15 Prozent.



Die Bundesregierung hat die Handelsketten zuletzt zum Sündenbock für hohe Preise gemacht. Hat Sie das geärgert?

Unter dem Bashing seitens der Politik leiden vor allem die Verkäuferinnen in den Märkten. Die kriegen den ganzen Unmut der Kunden ab. Das finde ich beschämend, die haben das nicht verdient. Wir müssen zu einer faktenbasierten Diskussion kommen, was Lebensmittelpreise betrifft. Die Politik hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, zu schauen, wo man wirklich ansetzen kann. Das hat mich persönlich sehr geärgert. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, schaut sich erst einmal die Wertschöpfungskette an, wer da wie viel verdient. Wenn wir unsere Bilanzen mit jenen der großen Lebensmittelproduzenten und den Energieanbietern vergleichen, sehen wir genau, wer seine Gewinnmargen erhöhen konnte. Wir waren es nicht.



Wie entwickeln sich die Margen bei Spar?