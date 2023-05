Britpop-Innovation: Blur klingen jetzt fast fröhlich!

(c) imago images/James Berry/Photosh (James Berry/Photoshot via www.im)

Der Song „The Narcissist“ ist da, das Album „The Ballad of Darren“ folgt. Bereits begonnen hat die Band eine Tournee.

„I heard no echo“, singt Damon Albarn – und der Chor stimmt ihm scheinbar zu: „No echo!“ Das entspricht der Grundsituation des neuen Blur-Songs „The Narcissist“: Ein Mann steht vor dem Spiegel und vor seinen Widersprüchen, begleitet von zwei Akkorden. Gute Vorsätze hat er jedenfalls („I won't fall this time“), und stets das Gute, Wahre und Schöne im Sinn: „Oh glorious world, connect us to love and keep us peaceful for a while.“

Wer daraus ein Alzerl melancholischer Ironie liest, hat wohl nicht unrecht. Doch das Überraschende an diesem Song ist: Man hört es kaum. Damon Albarn, der Mann mit der wehmütigsten Stimme des Britpop, klingt nicht verbittert, für seine Verhältnisse fast fröhlich, auch wenn das Echo ihn narrt. Hat der alte Skeptiker sich entschlossen, dem trüben Zeitgeist mit Optimismus zu antworten? Ab 21. Juli erscheint „The Ballad of Darren“, das erste Blur-Album seit acht Jahren. Bereits begonnen hat die Band eine Tournee: am 19. Mai in ihrem Heimatort Colchester. (tk)