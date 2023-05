Küss mich! Das sagten sich die Sumerer erst nach dem Sex

Das älteste schriftliche Zeugnis für menschliches Küssen ist 4500 Jahre alt. Über Herpes, Aberglaube und Zärtlichkeiten mit Neandertalern.

Ach, das Küssen! Wann haben wir diese wundervolle Tätigkeit erfunden? Denn eine Kulturtechnik ist es wohl, zumindest das richtige, auf die Lippen, das „romantisch-sexuelle“, wie es Wissenschaftler verdruckst nennen. Der Grund: Es ist nur in 46 Prozent aller Kulturen verbreitet. Woanders reibt man sich Wangen, stupst Nasen oder macht sonst was Unromantisches. Also, seit wann?