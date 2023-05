Ein Foto von Bambi, Klopfer und Co, aus der Luft aufgenommen

Mit Hightech-Methoden tragen Forschende aus Oberösterreich dazu bei, seltene Wildtierarten vor dem Aussterben zu bewahren und den Erhalt der Biodiversität zu sichern. Drohnen, künstliche Intelligenz (KI) und eine spezielle Fototechnik sollen es ermöglichen.

Wenn sie feststellen wollen, welches Getier sich im Wald tummelt, tun sich selbst erfahrene Jäger und Wildbiologen schwer. Denn Rehe, Hirsche, Wildschweine oder Gämsen sind scheue Tiere. Sie sind flink und Meister im Tarnen. David Schedl vom Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich will sich nun mit neuester Technologie auf die Spuren von Bambi und Co. heften. Drohnen kreisen in etwa 50 Metern Höhe über den Baumwipfeln und fotografieren, was sich am Boden, im Gestrüpp oder auf den Lichtungen so abspielt. Hört sich relativ einfach an, hat aber seine Tücken.

„Zum einen können herkömmliche Kameras von oben nicht durch die Vegetation hindurchsehen“, gibt der Experte für Visual Computing zu bedenken. „Zum anderen wäre es selbst damit nicht so einfach, festzustellen, wie viele Exemplare von welcher Tierart in einem bestimmten Waldgebiet leben.“ Genau das aber gilt es herauszufinden, um einerseits seltene Tiere wie den Luchs und andererseits Überpopulationen anderer Arten zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Sie sollen helfen, das ökologische Gleichgewicht zu bewahren und die Biodiversität sicherzustellen. Was bisher die Forstexperten in detektivischer Kleinarbeit mithilfe von Fotofallen oder anhand von Verbissspuren zu bewerkstelligen versuchten, soll nun „Inspektor KI“ weniger aufwendig und vor allem präziser erledigen.

Klarer Blick durch das Gestrüpp

„Um das Zählen der Tiere zu ermöglichen, sind die Drohnen mit Wärmebild- und mit Farbkameras bestückt“, erklärt Schedl. „Die Wärmebildkameras spüren die Tiere anhand von deren Körperwärme auf und fertigen Infrarotaufnahmen an. Ergänzt werden diese Fotos von der Lichtfeldtechnologie, die im Rahmen dieses Projekts erstmals bei der Wildtierzählung zum Einsatz kommt.“ Diese Technologie beruht darauf, dass die handelsüblichen Drohnen während des Überflugs zahlreiche Fotos aus unterschiedlichen Winkeln erstellen. „Verknüpft man diese Aufnahmen mit den jeweiligen Positionsdaten der Drohne und mit den über Laserscanning erfassten Terrain-Daten über die Gegebenheiten des Geländes, dann entstehen synthetische, berechnete Bilder, die es erlauben, die Baumkronen weitgehend auszufiltern und unter die Äste und Blätter zu schauen“, sagt Schedl.

Mit diesen Bildern macht sich dann die künstliche Intelligenz an die Arbeit: Sie soll die Tiere identifizieren und deren Anzahl im Wald berechnen. Dafür freilich muss sie Hirsche, Wildschweine und Gämsen voneinander unterscheiden können. Die findigen Forschenden behalfen sich mit einem Trick: Sie ließen die Drohnen – natürlich mit Einverständnis der Verantwortlichen – über ausgewählte Tierparks mit naturnah strukturierten Gehegen schweben und die dort lebenden Wildtiere ablichten. Knapp 70 Flugstunden haben die Drohnen bisher absolviert, teilweise auch über einem Waldstück in der Nähe des FH-Geländes – stets mit Bedachtnahme darauf, die Tiere möglichst nicht zu stören. „Derzeit sind wir in unserem Projekt, das von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützt wird, dabei, diese Fotos der KI vorzulegen und sie zu trainieren. Dahinter steht ein selbstlernender Algorithmus. In der Praxis wird sich dann herausstellen, wie zuverlässig die Klassifizierung funktioniert“, sagt Schedl.

Software übernimmt die Auswertung

Wenn das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Büro für Wildökologie und Forstwirtschaft, mit dem Dienstleister Umweltdata und mit dem Drohnenspezialisten ViewCopter in zwei Jahren zu Ende geht, hofft Schedl den Prototyp einer Software vorzulegen, die auch die statistische Auswertung der Daten schafft. „Die Daten sowie die Ergebnisse sollen veröffentlicht und anderen Expertinnen und Experten für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden“. Schedl weiß, dass der Kampf gegen den drohenden Verlust der Biodiversität, u. a. eine Folge des Klimawandels, der gemeinsamen Anstrengungen vieler Forschungsrichtungen bedarf. Erweist sich das System für Wildtiere als tauglich, sollen später auch andere im Wald lebende Arten aufgespürt und dokumentiert werden.

In Zahlen 1 Million Rehe gibt es schätzungsweise in Österreich.



1/2 Million Wildtiere wurden im Vorjahr von österreichischen Jägern erlegt. Mehr als die Hälfte davon waren Rehe, dazu kamen 93.000 Hasen, 68.000 Füchse und 54.000 Hirsche. In der Jagdstatistik scheinen auch 20 Waschbären auf.



30.000 Wildschweine leben derzeit allein im Burgenland. Vor 15 Jahren gab es in ganz Österreich nur 10.000. Damit sind sie die Wildtiere mit dem schnellsten Zuwachs.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2023)