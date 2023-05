Spanien deckelt die Mieten dauerhaft

Im Gegenzug gibt es Steuerboni für Eigentümer, die an Junge vermieten.

Gerade noch rechtzeitig vor dem Superwahlsonntag am 28. Mai tritt Spaniens neues Wohnraumgesetz in Kraft, das unter anderem eine Mietpreisbremse vorsieht. Damit will der sozialdemokratische Regierungschef, Pedro Sánchez, die Wohnungsnot im Land bekämpfen. Die Schwierigkeit, ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu finden, hat sich zu einer der größten Sorgen der spanischen Bevölkerung entwickelt.

Am letzten Sonntag im Mai finden in Spanien Kommunal- und Regionalwahlen statt. In mehr als 8000 Rathäusern und in zwölf von siebzehn Regionen wird die Macht neu verteilt. Der „Supersonntag“ gilt als Test für die nationale Parlaments- und Regierungswahl Ende des Jahres. Für Sánchez, der mit einem Minderheitskabinett regiert, geht es ums politische Überleben.

Das Gesetz sieht eine Grenze für Mietsteigerungen vor. Große Mietsprünge, die in Ballungsgebieten wie Madrid, Barcelona oder Palma de Mallorca zweistellige Höhen erreichten, sollen nicht mehr möglich sein.

Künftig dürfen die Mieten bei Alt- und Neuverträgen nur noch entsprechend eines Limits steigen, das die Regierung festlegt. Bisher durften die Vermieter bei Neuabschlüssen die Miete beliebig erhöhen, was in Wohngebieten mit großer Nachfrage zu Preisexplosionen führte. Bei laufenden Verträgen galt seit Jahrzehnten die Regel, dass der Wohnungszins jährlich entsprechend der Inflationsrate aktualisiert werden konnte.

Im Zuge der Anti-Inflation-Maßnahmen hatte die Regierung die jährlichen Mietsteigerungen bei Altverträgen in den vergangenen Monaten vorübergehend auf zwei Prozent begrenzt. Angesichts einer Teuerung von 8,4 Prozent 2022 konnten so Millionen Mieter schon einmal etwas aufatmen.

Nun wird der Mietenstopp dauerhaft festgeschrieben. 2024 dürfen maximal drei Prozent aufgeschlagen werden. Und ab 2025 tritt ein flexibler Mietendeckel in Kraft, der vom nationalen Statistikamt jedes Jahr neu festgelegt wird. Dieser Deckel soll unter der Inflation liegen und auch soziale Faktoren wie die Höhe der Durchschnittslöhne berücksichtigen.

Leerstand wird sanktioniert

Immobilienexperten warnen, dass Eigentümer ihre Wohnungen vermehrt in Ferienappartements umwandeln könnten, die nicht von den neuen Regeln betroffen sind. Das neue Gesetz sieht aber auch ein Bonbon für Vermieter vor. Ihnen werden Steuervorteile versprochen, wenn sie an Menschen unter 35 Jahren vermieten. Und auch, wenn sie die Mieten senken, statt zu erhöhen. Zugleich müssen Besitzer, die Wohnraum länger als zwei Jahre leer stehen lassen, mit Sanktionen rechnen: Auf sie soll mit einer massiven Erhöhung der Grundsteuer Druck ausgeübt werden. In Spanien stehen laut dem Statistikamt 3,4 Millionen Wohnungen leer – fast 14 Prozent des gesamten Wohnungsbestandes.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2023)