Der menschliche Darm auf einer Briefmarke

Wie sehr schädigen uns Pilzgifte? Um individuelle Therapien für diverse Erkrankungen zu finden, unter-suchen Grazer Forschende deren Verhalten mit einer einzigartigen Methode: Simuliert wird auf einem 3–D-Chip.

Darmprobleme stehen im Verdacht, an zahlreichen Erkrankungen beteiligt zu sein: Alzheimer, Diabetes, Zöliakie, Herz-Kreislauf-Probleme. Es gibt Hinweise, dass das Verdauungsorgan auch bei Long Covid eine Rolle spielt. „Konkret ist es eine undichte Darmwand, im Fachjargon als ,Leaky Gut‘ (siehe Lexikon) bezeichnet, die es erlaubt, dass schädliche Substanzen wie Bakterien oder Toxine, die mit der Nahrung aufgenommen wurden, ins Blut gelangen, sich im Körper ausbreiten und Krankheiten begünstigen können“, erklärt Monika Riederer vom Institut für Biomedizinische Analytik der Fachhochschule Joanneum.

Um die Prozesse, die zur Entwicklung eines „Leaky Gut“ führen, besser verstehen zu können, untersucht die Wissenschaftlerin die Wirkung eines Schimmelpilzgiftes, das vor allem in getreidehaltigen Nahrungsmitteln vorkommt und dem nachgesagt wird, die natürliche Schutzbarriere im Darm zu schädigen. Als erste Forscherin weltweit ahmt sie dabei das, was im menschlichen Körper vor sich geht, in nur briefmarkengroßen, physiologisch exakten Miniatur-Nachbauten eines Darmabschnitts nach: In jedem „3-D-Chip“ befinden sich feine, nur unter dem Mikroskop sichtbare Kapillaren, von denen eine den Darm und eine andere ein benachbartes Blutgefäß imitiert, getrennt durch die Zwischenzellsubstanz.

Der Schutz schwindet

„Wir legen in der Darmkapillare eine Zellkultur an und warten, bis diese die Darmwand auskleidet“, schildert Riederer. „Dann geben wir das Toxin in unterschiedlichen Konzentrationen hinzu und testen, ab wann das Gift die Zellen derart schädigt, dass die Schutzfunktion der Darmwand schwer beeinträchtigt wird.“ Ist die Darmwand nicht mehr dicht genug, tritt der Darminhalt einschließlich der Toxine aus und gelangt mitunter bis ins Blutgefäß. „In diesem Fall liegt ein ,Leaky Gut‘ vor“, so die Forscherin. „Das weisen wir unter anderem mit Fluoreszenz-Farbstoff oder mit elektrischen Widerstandsmessungen nach.“ Die Ergebnisse seien präziser als jene von bisherigen Experimenten, da die Gegebenheiten im Körper noch nie so exakt nachgestellt worden seien.

„Das Erschreckende ist, dass sich das von uns beispielhaft analysierte Schimmelpilzgift laut Fachliteratur im Urin nahezu eines jeden Menschen findet“, ergänzt Riederer. „In den meisten Fällen bleibt das harmlos, wenn aber dann noch weitere Toxine hinzukommen, können auf längere Sicht Darmschädigungen die Folge sein.“ Auch fette Nahrung, Alkohol, Stress oder unregelmäßige Essenszeiten gelten als begünstigende Faktoren.

Riederer und ihr Team wollen sich damit jedoch nicht zufriedengeben. Letztlich geht es ja darum, Erkrankten zu helfen. „Ziel ist es, einen wichtigen Schritt in Richtung personalisierte Medizin zu tun. Das heißt, Stammzellen eines Erkrankten zu isolieren, um den Chip mit genau diesen Darmzellen zu besiedeln und dann zu überprüfen, auf welche Substanzen die Zellen am besten ansprechen, um dicht zu bleiben.“ Ärzte gehen derzeit davon aus, dass u. a. Ballaststoffe, die Vitamine A und D, Glutamin oder auch Fettsäuren bestimmter Bakterien dazu beitragen, Lücken in der schützenden Darmwand zu schließen. Was letztlich wem am besten hilft, könnten Miniaturchip-Tests wie jene des Grazer FH-Teams aufzeigen.

