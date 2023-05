„Unsere Mitarbeitenden gehören zur Familie“

Drucken

Hauptbild • Reiter: „Bei uns gibt es leider wenige Quereinsteiger.“ • Schütze Public Results I. Strohmayer

Es war nicht ihre erste Wahl, im Burgenland ein Hotel zu eröffnen. Doch offenbar die richtige.

Sie sei genetisch vorbelastet, begründet Nikola Reiter ihre Intention, in die Hotelleriebranche einzusteigen. Und die vielen fleißigen Frauen in ihrer Familie hätten es so vorgelebt. „Weder meine Oma noch meine Mutter waren Hausfrauen. Ich glaube, sie hätten nicht einmal gewusst, wie das gehen soll“, beschreibt die gebürtige Salzburgerin ihre Kindheit. Diese hat sie zu einem großen Teil im Familienbetrieb verbracht.

„Ich bin mit selbstständigen Frauen aufgewachsen, die eher ihren Männern gesagt haben, was zu tun ist.“ Was für die damalige Zeit, in den 1960er-Jahren, außergewöhnlich war, ist heute gang und gäbe. Von ihrem Mitspracherecht hat sie seither Gebrauch gemacht, so auch, als sie vor der Entscheidung stand, zwei Hotelanlagen im Südburgenland zu übernehmen. „Meinem Mann hat es sehr gut gefallen, mir überhaupt nicht“, es sei keine Liebe auf den ersten Blick gewesen. Ursprünglich war auch geplant, nach Florida auszuwandern. Aber gut Ding braucht bekanntlich Weile.