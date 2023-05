Krawalle in der Altstadt von Jerusalem

Bei Steinwürfen wurden mehrere Menschen verletzt.

Jerusalem. In Jerusalem nehmen die Spannungen weiter zu. Am Freitag wurden bei Ausschreitungen zwischen Juden und Palästinensern in der Altstadt mehrere Personen durch Steinwürfe verletzt. Zu den Zusammenstößen kam es laut israelischen Medienberichten, als Hunderte jüdische Gläubige nach einem Massengebet an der Klagemauer auf Hunderte Muslime trafen, die auf dem Weg zu den Freitagsgebeten auf dem Tempelberg waren. Der Zwischenfall ereignete sich laut Polizei im Bereich des Löwentors, das zu dem vor allem von Muslimen bewohnten Viertel in der Altstadt führt.

Einsatz von Tränengas

Bei den Krawallen wurden demnach auch Fahrzeuge muslimischer Anwohner beschädigt. Die Polizei setzte Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschosse ein.

Bereits am Donnerstag waren Zehntausende Teilnehmer eines von rechten jüdischen Gruppen organisierten Flaggenmarschs durch die Stadt gezogen, auch durch arabische Stadtviertel Ostjerusalems. Sie feierten dabei die Einnahme Ostjerusalems durch die israelische Armee im Sechstagekrieg 1967. Bei der Kundgebung am Donnerstagabend kam es ebenfalls zu Zusammenstößen. Laut Tageszeitung „Haaretz“ bespuckten und beleidigten Teilnehmer der Parade arabische Bewohner.

(APA/DPA)