Von Pasta bis Salami: Wiens Delikatessen-Adressen

Kleiner Streifzug durch das Wiener Angebot.

Wien. Für die einen ist es Wiens bester Schanigarten, um zu sehen und gesehen zu werden. Für viele aber ist das Schwarze Kameel in der Innenstadt auch ein hervorragender Delikatessen-Händler. Die Feinkost-Vitrine im Kameel umfasst Kaviar und Bio-Lachs, Gewürze und – natürlich – den legendären Beinschinken nach hauseigenem Rezept, der auch in alle Welt verschickt wird.

Noch mehr Auswahl gibt es – trotz verkleinerter Fläche – nach wie vor gleich ums Eck beim Meinl am Graben. Wer nach französischen Delikatessen sucht, könnte im Beaulieu in der Herrengasse richtig sein: Zum Bistro gehört eine Épicerie, in der es nicht nur frisches Baguette gibt.