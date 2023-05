Arabische Staatschefs heben Bann gegen Syriens Diktator auf

Der rehabilitierte Diktator, Bashar al-Assad (Mitte), im Kreis arabischer Staatschefs beim Gipfel in Dschidda.

Der rehabilitierte Diktator, Bashar al-Assad (Mitte), im Kreis arabischer Staatschefs beim Gipfel in Dschidda. REUTERS

Bashar al-Assad wird beim Gipfel der Arabischen Liga wieder hofiert. Für den Machthaber scheint sich der Krieg in Syrien gelohnt zu haben.

Istanbul/Dschidda. Lang wurde er wie ein Ausgestoßener behandelt. Jetzt ist er zurück im Kreis der arabischen Führer. Fernsehbilder zeigten am Freitag Syriens Präsidenten, Bashar al-Assad, gemeinsam mit den Staatschefs der anderen arabischen Länder. Mit seiner Teilnahme am Gipfel der Arabischen Liga im saudischen Dschidda hat der syrische Machthaber seine lange internationale Isolation beendet. Noch vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen.

Als Bashar al-Assad im Jahr 2000 die Nachfolge seines verstorbenen Vaters, Hafez, antrat, galt er als Reformer; der ältere Assad hatte Syrien seit 1970 mit harter Hand regiert. Bashar, der in London zum Augenarzt ausgebildet worden war, erhielt beim Amtsantritt viele Vorschusslorbeeren, nicht zuletzt, weil er jung war. Bei der Präsidentenwahl am 10. Juli 2000 trat er als einziger Kandidat an und erhielt 97 Prozent der Stimmen. Bald darauf ließ er Aktivisten festnehmen, die für mehr Demokratie eintraten: Der angebliche Reformer entpuppte sich als Gewaltherrscher.