Wenn das Unmögliche möglich wird

Aufstieg nach 0:4: Sheffields fabelhaftes Fußballmärchen.

Sheffield. „Eine epische Nacht“ – Sheffield Wednesday brachte es auf seinem Twitter-Kanal auf den Punkt. Was der Traditionsklub am Donnerstag vollbracht hat, gilt als eines der größten Comebacks der englischen Sportgeschichte. Im Kampf um den Aufstieg in die Championship (zweite Spielklasse) drehten die „Eulen“ ein 0:4 aus dem Halbfinal-Hinspiel gegen Peterborough United und gewannen auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschießen. Am 29. Mai wartet jetzt das Play-off-Finale im Wembley.

Ob im legendären, 90.000 Zuschauer fassenden Stadion in London eine ähnliche Stimmung aufkommen wird, wie vor den 31.835 Fans im Hillsborough Stadium? Tausende von ihnen waren unmittelbar nach dem Spielende am Donnerstag auf den Rasen gestürmt und hatten gemeinsam mit der Mannschaft gefeiert.

Was davor passiert ist, gleicht einem Hollywood-Drehbuch. Michael Smith (9./Elfmeter), Lee Gregory (25.), Reece James (71.) und in der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit Liam Palmer (90.+8) hatten Sheffield in die Verlängerung geschossen. Dort brachte ein Eigentor durch Gregory (105.) dann erneut Peterborough auf Aufstiegskurs, ehe Callum Paterson (112.) mit dem 5:1 den Gang ins Elfmeterschießen fixierte. Dieses gewann der vierfache englische Meister (zuletzt 1930) am Ende mit 5:3 und sorgte somit dafür, dass eine Mannschaft erstmals mehr als zwei Tore in einem Play-off im Mutterland des Fußballs aufgeholt hat.

„Alle haben uns gesagt, dass wir es nicht schaffen können“, jubelte Kapitän Barry Bannan danach. „Es geht aber darum, daran zu glauben – und es war das beste Spiel, das wir je gemacht haben. Wir haben gezeigt, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wir sind erst auf halbem Weg.“ Im regulären Ligabetrieb hat Sheffield den dritten, Peterborough den sechsten Platz belegt. (stm)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2023)