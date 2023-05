Schattendasein einer Weltsportart: Finale Korbjagd in Österreich

BC Vienna und Gmunden kämpfen um den Titel – und in einer Zeit des globalen Booms ihrer Sportart auch um Aufmerksamkeit

Wien. Basketball zählt zu den beliebtesten, meistgesehenen und meist praktizierten Sportarten der Welt, etwa 825 Millionen Menschen begeistern sich für die Korbjagd. Während es vielleicht überrascht, dass der Sport in China der populärste überhaupt ist, ist seine Ausnahmestellung in den USA unbestritten. Die National Basketball Association (NBA) gilt in jeglicher Hinsicht als globaler Marktführer. Gleich drei NBA-Profis werden in der jüngsten Forbes-Liste in den Top Ten der bestverdienenden Sportler der Welt geführt, LeBron James kassiert demnach 119,5 Millionen US-Dollar jährlich. Ebenso beachtlich ist das Zuschauerinteresse: Im Schnitt verfolgen über 18.000 Fans ein Spiel in der nordamerikanischen Liga in der Halle. Ganz zu schweigen von den TV-Zusehern.

Die Hoffnung in Österreich ist groß, Nutznießer des aktuellen Booms zu werden. Vor allem, weil mit Jakob Pöltl seit 2016 ein rot-weiß-roter Legionär in der NBA dribbelt. Doch auch durch den Wiener, 27, kam Basketball in der heimischen Sportlandschaft nicht über sein Schattendasein hinaus. Als BC Vienna vor rund einer Woche den Einzug ins Finale der österreichischen Superliga fixierte, waren nur 500 Besucher in Wien Favoriten anwesend. Bei den Swans Gmunden, die am Donnerstag nachzogen (100:81 gegen Wels) waren es immerhin 1600 Fans. Heute (20.15 Uhr, ORF Sport+) steigt Spiel eins der Finalserie (Best of 5) in Gmunden.

Der Vergleich mit der NBA erübrigt sich, doch die Bedeutung von Basketball in Österreich hinkt auch im europäischen Vergleich deutlich hinterher. Laut einer 2022 veröffentlichten Studie von „Statista“ verfolgen nur 14 Prozent im Land diese Weltsportart aktiv. Nur fünf Prozent spielen zumindest gelegentlich selbst. Zum Vergleich: In Spanien (amtierender Basketball-Weltmeister) sind es 49 bzw. 17 Prozent, in Deutschland immerhin 21 bzw. neun Prozent.

