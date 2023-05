Wiens spätes Werben um EU-Amt

Ab 2024 soll eine neue Behörde Geldwäsche bekämpfen. Die Bundesregierung geht gegenüber Frankfurt, Paris und anderen noch eher planlos ins Rennen.

Wien. Warum sollte sich eine Behörde der Europäischen Union mit rund 300 Mitarbeitern in Wien ansiedeln – allen voran eine, die sich dem Kampf gegen die Geldwäsche in Europas Banken zu widmen hat? Die Website des Finanzministeriums erklärt das so: „In den meisten europäischen Ländern ist es schwieriger, jemanden zu finden, der bereit ist, für die Arbeit zu übersiedeln, weil das gesellschaftliche Gefüge enger gestrickt ist als in anderen Teilen der Welt.“ Besonders der öffentliche Dienst leide darunter, dass Beamte ungern ins Ausland gingen, heißt es weiter, dabei gehe es „nicht immer um Entgelt, sondern auch um weiche Faktoren wie die Lebensqualität, einen gesunden Lebensstil und den Seelenfrieden. Und hier können wir etwas beitragen.“

Ob diese Ode an die österreichische Gemütlichkeit, flankiert von einem Werbefilmchen mit obligatem Lipizzaner und einem zerstreuten Managertypen, der in die Alte Donau stolpert, bei der Anwerbung der neuen Anti-Geldwäsche-Behörde der EU (Anti-Money-Laundering Authority, kurz Amla) zieht, ist fraglich. Zumal die Bundesregierung bisher im Gegenzug zu ihren Konkurrenten keine erkennbare diplomatische Charmeoffensive lanciert hat. Wie beim letztlich erfolglosen Werben um die Ansiedlung der Europäischen Medizinagentur, für die nach dem Brexit Ende 2017 Amsterdam den Zuschlag erhielt, droht die Republik zu spät und mit wenig stichhaltigen Argumenten ins Rennen um die Ansiedlung einer Behörde zu gehen.