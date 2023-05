Börsen aktuell in Feierlaune.

Die Anleger sind aktuell sichtlich positiv gestimmt. Die Unternehmer selbst sind es für die Zukunft auch. Zeit, sich etwa diese drei Aktien anzusehen, denen Experten noch ziemlich viel zutrauen.

Man kann Nervosität auch überspielen. Und aktuell sieht es wirklich so aus, als würden viele den Leitspruch von Börsenaltmeister Warren Buffett beherzigen, demzufolge man gierig sein soll, wenn andere ängstlich sind. Die Indizes schienen in der abgelaufenen Woche jedenfalls entfesselt. Zwei bis drei Prozent Wochenplus bei den Börsenbarometern zwischen Europa und den USA. Ganz zu schweigen vom japanischen Nikkei, der diese Woche mit mehr als vier Prozent nach oben zog.

Dabei ist die Beliebtheit von Aktien im Moment alles andere als groß. In den USA ist sie fast so gering wie zur Zeit der Finanzkrise 2008. Eine Umfrage des Marktfoschungsinstituts Gallup hat überhaupt zutage gebracht, dass nur mehr 18 Prozent der Amerikaner Aktien und Aktienfonds für die beste langfristige Anlage halten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es noch 24 Prozent und ein Jahr zuvor überhaupt 26 Prozent. Deutlich beliebter ist Gold. Am beliebtesten aber sind Immobilien.

Unternehmen sind positiv gestimmt

Manchen wird bei Aktien noch der Schock des katastrophalen Börsenjahres 2022 in den Glieder stecken. Dabei ist seit Ende des Vorjahres ohnehin eine Erholung in Gang.

Das hat auch damit zu tun, dass die Unternehmen in der Berichtssaison überrascht haben. Die Großkonzerne in Europa hätten im ersten Quartal trotz Inflation und trotz steigender Zinsen bessere Geschäftszahlen vorgelegt, als von Analysten erwartet worden war, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters: „Rund die Hälfte der im Index STOXX 600 erfassten Unternehmen haben ihre Bilanzen für das erste Quartal präsentiert und rund zwei Drittel haben dabei die Erwartungen übertreffen können.“ Nun würden Investoren aber angesichts sinkender Nachfrage der Verbraucher und steigenden Drucks auf die Profitmargen fürchten, dass der Trend enden könnte.

Analysten und Investoren sind sichtlich ängstlicher als die Unternehmen selbst. „Im ersten Quartal gab es keine Welle von Firmen, die ihre Prognose nach unten revidiert haben“, schreibt Reuters weiter.

So gesehen gibt es Grund für Optimismus. Der dürfte dadurch untermauert werden, dass im leidigen US-Steuerstreit zuletzt beide Seiten Entschlossenheit zu einer schnellen Einigung geäußert haben. Die Rekordjagd der letzten Zeit könnte also weitergehen.

Drei Aktien mit guten Gewinnchancen

Bei folgenden drei Aktien bestehen laut Experten jedenfalls vielversprechende Aussichten.