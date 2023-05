Garten anlegen: Keine Angst vor Leere

Wer einen Garten neu anlegen will, hat nie das Problem der absoluten Leere, auch wenn es sich anfangs so anfühlt. Es ist immer etwas vorhanden, woran man sich orientieren kann.

Der Begriff Horror vacui hat viele Gesichter, wahrscheinlich kennt jeder irgendein bestimmtes. Leute der schreibenden Zunft glotzt es zum Beispiel als weißes Schreibpapier oder als leerer Bildschirm an, Künstler in Form der unendlichen Weiten ihrer noch unbemalten Leinwände. Es belächelt uns Chaoten, wenn Steuererklärungen zu machen sind und Leere herrscht, wo Belege in ordentlichen Stapeln liegen sollten. Befüllt mich, schreit alles, so lautet die Theorie.

Als Gartenmensch darf man behaupten, man kenne zwar eine Menge anderer Probleme, aber insbesondere dieses nicht. Denn die Natur, sagt Aristoteles, auf den der Begriff zurückgeht, kennt keine Leere, und deshalb begegnet man da draußen dem Horror vacui nur selten, eigentlich so gut wie nie. Außer die Schnecke hat sich über die jungen Salatpflanzen hergemacht. Aber das ist eine flüchtige Momentaufnahme im Gartenjahr.