Grätzel-Wunder: Das beste Eis von Wien gibt es im Eissalon ums Eck

Sie sind die Nahversorger für das Stanitzel Eis nach der Schule oder am Weg ins Freibad: Unter den Wiener Eisgeschäften gibt es neben einigen wienweit Prominenten auch zahlreiche weniger bekannte Salons, die ihre Grätzel teils seit Generationen mit (sehr gutem) Eis versorgen. Ein kleiner Streifzug quer durch die Stadt.

Nein, an gutem Eis mangelt es in Wien, der Mehlspeisenhauptstadt, keineswegs. Jede und jeder kennt den wunderbar zeitlosen Tichy am Reumannplatz. Nicht nur Touristen empfiehlt man gern den riesengroßen Zanoni am Lugeck oder den Eissalon am Schwedenplatz. Und auch die vergleichsweise jungen Eisproduzenten, der Eis-Greißler und Veganista etwa, haben sich in relativ kurzer Zeit wienweit einen Namen gemacht.

Dann aber gibt es jene Eissalons, deren Bekanntheit selten über das eigene Grätzel hinausgeht, die aber an ihrem Standort teils schon mehrere Generationen an Kindern und Eltern mit Eiskugeln im Stanitzel oder riesigen Eisbechern (natürlich mit Schirmchen!) im Gastgarten versorgen. Mitten in Wien fühlt man sich da nicht selten wie im Italien-Urlaub.