Die Gegend um den Kardinal-Nagl-Platz ist kulinarisch eher Wüste. Auf ein Kurzzeit-Bistro folgt nun das französisch inspirierte La Plume. Bitte bleiben!

So etwas wie Objektivität ist in Lokalkritiken ja glücklicherweise nicht gefragt, trotzdem gleich einmal ein Disclaimer: Das neue La Plume, das vor Kurzem am Kardinal-Nagl-Platz aufgesperrt hat, liegt nur wenige Meter von der „Presse“-Redaktion entfernt. Verzeihen Sie mir also, wenn in diesem Text der leise Wunsch durch schwingt, dieses Lokal möge die Mittagspausen zukünftig ein bisschen aufwerten. Die Gegend rund um den Kardinal-Nagl-Platz ist nämlich kulinarisch eine ziemliche Wüste. Sofern man nicht die Zeit hat, sich zum Rochusmarkt oder überhaupt gleich nach Wien-Mitte zu begeben, ist die Auswahl recht eingeschränkt. Die persönlichen Favoriten sind das levantinische Sultan direkt am Platz, die Pizzeria Amore (übrigens schon lang, bevor sie durch Christian Kerns Pizzalieferungen zu nationalem Ruhm kam). Und das war es dann auch schon.

Die Gegend scheint aber auch kein einfaches Pflaster zu sein: Nicht umsonst holperte es ein bisschen, als die ehemalige Wäscherei am Eck vor einiger Zeit zu einem Lokal umgestaltet wurde. Das Aus für das Bäckerei-Bistro Die Mühle kam schnell, seit einiger Zeit ist hier nun das französisch inspirierte La Plume am Start: Es gibt Frühstück, Kleinigkeiten wie Croque Monsieur und eine kleine Auswahl an Hauptspeisen: Coq au Vin etwa, das geschmorte Huhn ist zart, der Eintopf ein bisschen gar suppig, aber sonst okay (16,50 Euro), außerdem Ratatouille, würzig-kräuterlich, leider auf (etwas zu vielen) Pappardelle (15 Euro). Lieber hätte man auch dazu den köstlichen Reis, den es zum Huhn gibt, butterig, gemischt mit feinen Nudeln: neben Baba Ganoush ein Wink an die libanesisch-französischen Wurzeln der Chefin. Für eine schnelle und Mittagspause eignen sich die Quiches (10,50 Euro) wahrscheinlich besser, das Nachmittagstief kann man mit diversen Mehlspeisen bekämpfen: Eclairs, Karottenkuchen, Brownie oder – sehr empfehlenswert – einem herrlichen Cheesecake (4,80 Euro).

Bei den Hauptspeisen sollte die Küche noch an ein paar Schräubchen drehen, abgesehen davon: Willkommen im Grätzel. Und bitte: bleiben!

La Plume, Hainburger Str. 56, 1030 Wien, Montag-Sonntag 8-20 Uhr

diepresse.com/essen

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.05.2023)