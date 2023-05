Gebackener Frosch

In Frankreich und am Balkan beliebt, in Österreich skeptisch beäugt: Froschschenkel.

In Frankreich oder in den Balkanstaaten gelten Froschschenkel bis heute als beliebtes Gericht einer bürgerlichen Festtagsküche. Was den Franzosen bei den Engländern den (eher uncharmanten) Kosenamen „Frogs“ verschaffte, während die Deutschen als „Krauts“ verunglimpft wurden.

In Österreich, dem Land der Massenhühnerkäfige und Spaltböden, sind Zubereitung und Verzehr von Froschschenkel moralisches Tabu. Dabei gilt: Wie bei nahezu allen Tieren können die Zucht und das Töten mehr, aber auch viel weniger qualvoll verlaufen.