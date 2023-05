Lernen von Fledermäusen?

Fledermäuse können gefährlichste Viren verbreiten, aber sie selbst erkranken nicht daran. Wie sie das tun, wüsste die Medizin gern.

In einer Nacht im Mai 2020 kroch Javier Juste, Mitarbeiter der Biologischen Station des südspanischen Doñana-Nationalparks Spaniens, in einen nicht mehr genutzten Tunnel in der Region und fing zwei der dort hausenden Fledermäuse ein – Hufeisennasen –, am nächsten Morgen war er mit ihnen auf dem Flughafen von Madrid, schläferte sie ein, zerlegte sie und brachte sie – allen Corona-Sperren zum Trotz – auf den Luftweg nach New York. 26 Stunden später trafen sie an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai ein, beim Zellbiologen Thomas Zwaka, der den Spanier um Hilfe gebeten hatte, weil es die in Europa häufigen Tiere in Nordamerika kaum gibt, und weil es bisher auch nicht gelungen ist, sie in Labors zu halten.

Vor allem aber brauchte er sie bzw. ihr Gewebe deshalb, weil Hufeisennasen in China die Fledermäuse waren, die die nächsten Verwandten des Coronavirus trugen, das die Pandemie brachte, und weil sie selbst an dem Virus keinen Schaden nahmen, so wenig, wie Fledermäuse das generell an Viren tun, auch an für Menschen meist tödlichen wie Ebola und Marburg.