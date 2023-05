Wie man Firmen (nicht) vertreibt

In Paris machen radikale Aktivisten ein Zementwerk bunt. Wie das dem Klima hilft, ist offen. NurPhoto via Getty Images

Industrie. Der CO2-Preis zwingt Unternehmen nicht zur Flucht aus Europa. Aber damit sie hier auch ihre Zukunft sehen, muss mehr passieren.

Es war wieder einmal Hans-Werner Sinn, der den Stein ins Rollen brachte: „Deutschland ist dabei, durch seine extremistische Klimapolitik die eigene Industrie zu ruinieren, und wir setzen damit ein Negativbeispiel für die ganze Welt“, sagte der ehemalige Ifo-Chef zu Frühlingsbeginn der „Osnabrücker Zeitung“. Strenge Regularien, hohe CO 2 -Preise, die ambitioniertesten Klimaziele, Technologieverbote – all das zwinge den Standort in die Knie und die Unternehmen in den Exodus. Irgendwohin, wo das Klima nicht ganz so bierernst genommen werde.